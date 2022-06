Qatar Airways enregistre le bénéfice net le plus élevé de son histoire pour l'année 2021-2022

La compagnie aérienne Qatar Airways a annoncé un bénéfice record de 1,54 milliard de dollars (1,47 milliard d'euros) sur l'exercice 2021-2022, soit le plus élevé de son histoire. Ce bénéfice est "200% supérieur à son bénéfice annuel le plus élevé", et le plus important depuis 25 ans, ajoute le communiqué de la compagnie."Ce chiffre représente non seulement un record pour le groupe Qatar Airways, mais aussi un record parmi toutes les autres compagnies aériennes qui ont publié leurs résultats financiers pour cet exercice dans le monde", poursuit le communiqué.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé sur l'exercice à 14,4 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros), une augmentation de 78 % par rapport à la période équivalente de l'an dernier et de 2 % par rapport au dernier exercice complet d'avant la crise du Covid (2019/20).

"Ces bénéfices records sont le résultat des décisions prises pendant la pandémie d'étendre les réseaux de passagers et de fret de Qatar Airways, avec des perspectives plus précises sur la reprise du marché mondial, en fidélisant davantage la clientèle et en assurant l'excellence des produits", se félicite Qatar Airways.

Les recettes passagers ont augmenté de 210 % par rapport à l'année dernière, précise le communiqué. Qatar Airways a transporté 18,5 millions de passagers, soit une augmentation de 218 % par rapport à l'année précédente.

Qatar Airways Cargo a vu ses revenus croître de 25 %, "avec une croissance de la capacité de fret (...) de 25% par an".

Ces annonces interviennent au moment où le Qatar, devenu un acteur important de l'aérien mondial, accueillera à l'hiver prochain la première Coupe du monde de football à se dérouler au Moyen-Orient.