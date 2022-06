Touring réclame un saut d'index pour la taxe de circulation en Flandre

Touring souhaite que le gouvernement flamand décrète un saut d'index pour la taxe de circulation. L'augmentation des tarifs à partir de juillet "tombe à un très mauvais moment", estime l'organisation de mobilité. En effet, souligne Touring, les automobilistes sont confrontés à la hausse des prix à la pompe et "les consommateurs éprouvent déjà des difficultés face à toutes les augmentations de prix".

"L'indexation de la taxe de circulation appauvrit encore les citoyens et c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas dépenser pour d'autres biens de consommation", soutient l'organisation. "L'indexation automatique des salaires ne compense plus tout cela et coûte cher aux entreprises et gouvernements."

Outre le saut d'index à court terme, Touring plaide également pour une réforme de la taxe de circulation avec une tarification routière dans laquelle seuls les kilomètres parcourus seraient taxés. "Nous sommes prêts à adhérer à un tel système, sous certaines conditions, tant que les familles ne paient pas plus qu'actuellement."

La taxe de circulation en Flandre augmentera de près de 9 % au 1er juillet. Quant à la taxe dite "verte", pour les voitures immatriculées à partir de 2016, le minimum passe de 48,44 euros à 52,79. Le montant varie en fonction des émissions de CO₂, de la norme Euro et du type de carburant.

Les voitures électriques ou qui fonctionnent à l'hydrogène sont, elles, totalement exonérées.