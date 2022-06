Accueil Economie Entreprises & Start-up Dreambaby veut générer un surcroît de trafic grâce aux articles en seconde main La filiale du groupe Colruyt fait partie des enseignes qui se lancent dans la seconde main pour attirer les gens et potentiellement faire grossir le chiffre d'affaires. Vincent Slits Chef du service Eco de La Libre



Créée en 2001, Dreambaby, filiale du groupe Colruyt qui propose une vaste gamme de produits (8 000 références de grandes marques et de sa marque propre Dreambee) pour les bébés et tout-petits jusqu'à 30 mois, dispose de 31 magasins propres ainsi que de 5 départements dans des magasins Dreamland. Mais aussi d'un webshop et, depuis peu, d'une plateforme dédiée à la seconde main. "En 2020, nous avons réalisé une étude de marché sur l'intérêt de la seconde main en puériculture. Elle a démontré que 32 % des Belges souhaitaient acheter leurs articles pour bébé en occasion. Elle conclut...