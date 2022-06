Entrepreneurs en Transition #37 : Durabilité ou pureté ?

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l’Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l’UCLouvain et à l’UNamur.

À la recherche d’un chemin vers un monde en mieux, nous sommes amenés à rencontrer toutes sortes de compagnons de route.

On y côtoie des militants de longue date qui pratiquaient déjà la permaculture il y a 20 ans et des jeunes cadres de la grande distribution qui, poussés par un sens aigu du purpose, de la signification, veulent donner un coup de frais dans leurs pratiques.

Cette route pavée de bonnes intentions peut malheureusement vite se révéler un enfer. Ces acteurs vont parfois se regarder en chiens de faïence, ou pire, se lancer des critiques : l’agriculture bio et locale a été longtemps portée par de petites épiceries dédiées… mais à présent qu’elle connaît le succès, la grande distribution s’en empare, peut-être au détriment des premiers.

Ou l'on se fait des procès en greenwashing : les intentions des nouveaux venus ne seraient pas pures et détourneraient l'attention du grand public vers un changement qui n'est qu'un vernis et pas une remise en cause en profondeur.

Et il existe des cas patents de trompe-l’œil qui doivent être dénoncés : certains magasins qui se lançaient dans le vrac, parce que ça semble à la mode… alors que tout était suremballé en amont et en aval.

Une fois de plus, les consommateurs et les acteurs vont devoir faire preuve de beaucoup de discernement. Certains militants de la première heure en viennent à faire des procès en "pureté" à ces acteurs nouveaux. On a vu aussi, à Agro ParisTech et ailleurs, à quel point certains jeunes en viennent à rejeter le système, tout le système, et donc tous les acteurs de taille.

Pourtant, le temps presse, la transition n’est pas une option, il est temps d’enclencher la deuxième, et davantage. Certains grands acteurs, même s’ils ont manqué de vision historiquement, détiennent malgré tout des leviers colossaux pour faire changer nos habitudes de consommation, et donc la société, en profondeur.

Regardons-les avec un œil critique, restons exigeants, mais suspendons parfois le jugement : il existe de plus en plus d’acteurs qui souhaitent un changement réel, dans toutes les structures. Il est urgent que ces gens puissent se reconnaître, s’écouter et s’entendre.