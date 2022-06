Quel avenir pour la livraison par drone ?

Pénurie de puces: "Un savoir-faire de l’ordre du nanomètre remet en question les équilibres mondiaux"

La pénurie de puces et de semi-conducteurs a permis de révéler la dépendance mondiale à ces matériaux, la prédominance de Taïwan dans ce domaine et les enjeux géopolitiques pour la Chine, les Etats-Unis et le reste du monde.