Compétent, intelligent mais autoritaire et opportuniste... Luc Partoune, l’ex-CEO de l’aéroport de Liège privé arrêté

Le parquet de Liège a confirmé samedi l'arrestation de Luc Partoune, ancien CEO de Liège Airport, qui a été privé de liberté. L'information avait été révélée dans les colonnes de Sudinfo. "Les chefs d'inculpation retenus contre lui sont : trafic d'influence, corruption et détournement par une personne exerçant une fonction publique", a précisé la porte-parole du parquet de Liège.

Cette arrestation intervient dans le cadre de l’instruction ouverte à la suite d’une série d’audits de Deloitte commandée par la nouvelle direction de Nethys, qui avait révélé en février 2021 plusieurs dysfonctionnements graves : opacité sur les marchés publics, missions de consultance polémiques et coûteuses, emplois fictifs… Des anomalies dans le train de vie de Luc Partoune et dans ses frais avaient été pointées du doigt. Ce qui lui avait valu, après plus de 26 ans au poste de directeur général de Liège Airport, d’en être licencié pour faute grave.

Luc Partoune avait 33 ans en novembre 1995 quand il a pris la tête de l'aéroport liégeois, riche de trois diplômes - un de droit à l'Université de Liège, la fiscalité et la comptabilité à celle de Gand et la gestion d'entreprise à l'UCLouvain - et de huit ans comme conseiller et chef de cabinet adjoint pour trois ministres sociaux-chrétiens - Hansenne, Dalem et Liénard. Le développement de l'aéroport constituait alors un "défi". "C'est ce genre de chose que je souhaite relever. Par ma jeunesse, je peux apporter du dynamisme et un élan nouveau", indiquait-il à l'époque à La Libre.

Il fera oublier le nom "Aéroport de Bierset", évacuera la concurrence entre Charleroi et Liège en misant sur le fret et les vols charters, maintiendra les vols de nuit malgré l’opposition des riverains, inaugurera un nouveau terminal, développera de nouvelles infrastructures… On le disait compétent, intelligent, gestionnaire appliqué, mais sa notion du pouvoir sans partage, son autoritarisme et son opportunisme dérangeaient, tout autant que son compagnonnage avec José Happart, ancien président de l’aéroport de Bierset.

Déjà en 2009, Luc Partoune, étiqueté PS, était pointé du doigt dans une affaire d’abus de biens sociaux.