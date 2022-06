Après la manifestation pour le pouvoir d'achat, Brussels Airport s'attend à un grand nombre de passagers mardi et mercredi

La N-VA veut que Bruxelles-National devienne un aéroport flamand. "Dans ce cas, on interdira le survol de Bruxelles", réagit un député bruxellois

"Pourquoi est-ce que toutes les conséquences des décisions fédérales sur l'aéroport de Zaventem telles que les nuisances sonores, le trafic et l'aménagement du territoire sont à la charge de la Flandre ?", s'interrogent les députés N-VA Theo Francken, Bert Wollants et Sander Loones. Il faut que cela change". Les trois élus nationalistes flamands plaident pour une régionalisation de Brussels Airport. Du côté de Bruxelles, on réagit."Dans la foulée, on pourrait pleinement régionaliser la compétence des nuisances sonores et interdire le survol de Bruxelles", explique le député bruxellois Marc-Jean Ghyssels (PS).