Moins d'Eurostar cette semaine en raison d'une grève sur le rail au Royaume-Uni

Un grève de cheminots a lieu au Royaume-Uni les 21, 23 et 25 juin. Entre un et trois trains entre Bruxelles et Londres sont annulés.

Les voyageurs qui souhaitent prendre l'Eurostar pour se rendre à Londres cette semaine pourraient être affectés par les grèves des trains au Royaume-Uni. Les cheminots y arrêteront en effet le travail mardi, jeudi et samedi. Il y aura dès lors moins de trains que d'habitude ce jour-là entre Bruxelles et Londres et vice versa, prévient l'entreprise ferroviaire sur son site internet. Les jours de grève, il y aura ainsi entre un et trois trains annulés entre les capitales belge et britannique, dans un sens ou dans l'autre. Les passagers qui ne peuvent pas voyager avec le train prévu ont été informés et peuvent effectuer une nouvelle réservation sans frais.

Mercredi et vendredi, deux jours intercalés entre les grèves, tous les Eurostar normalement prévus circuleront.