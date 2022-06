Solvay désire mettre sur le marché des technologies plus durables

L'entreprise chimique Solvay produira près de 100 % de ses plastiques fluorés sans tensioactifs fluorés, un type de PFAS, d'ici 2026. La société l'a annoncé dans un communiqué de presse lundi. En juillet 2021, Solvay a déjà mis fin à l'utilisation des tensioactifs fluorés aux États-Unis, suivi bientôt par le site de Spinetta Marengo, en Italie. Pour une petite ligne de produits, représentant moins de 1% du volume de production, des recherches et développements supplémentaires seront nécessaires pour éliminer complètement son utilisation. L'entreprise souligne que cette ligne de production sera strictement contrôlée.

L'utilisation de tensioactifs fluorés dans la production de certaines matières plastiques représente un défi mondial pour l'industrie. Depuis 2019, Solvay a quadruplé ses investissements dans la recherche et l'innovation pour développer de nouvelles technologies. Récemment, l'entreprise a également annoncé qu'elle investissait 40 millions d'euros dans une nouvelle technologie sur le site de Spinetta Marengo afin d'améliorer les systèmes de traitement de l'eau pour réduire les émissions de tensioactifs fluorés à près de 100 %.

"Nous sommes ravis de continuer à développer notre technologie sans tensioactifs fluorés tout en poursuivant nos recherches pour atteindre notre objectif ultime, à savoir l'élimination totale des tensioactifs fluorés sur une base volontaire", a indiqué le PDG Ilham Kadri. "Solvay est fier d'utiliser sa puissance d'innovation pour mettre sur le marché des technologies plus durables et d'introduire un nouveau procédé de polymérisation qui ne nécessite pas de tensioactifs fluorés, tout en conservant les propriétés uniques dont nos clients ont besoin pour fabriquer des matériaux essentiels à une société durable, comme les solutions utilisées dans les centrales d'énergie renouvelable, les batteries lithium-ion, etc."