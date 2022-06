Tractebel à la tête d'une recherche européenne sur les technologies nucléaires spatiales

Tractebel a pris la tête d'un projet de recherche européen visant à développer une technologie nucléaire destinée à fournir l'énergie nécessaire aux missions spatiales, annonce la société d'ingénierie belge, filiale du groupe énergétique Engie. Au sein d'un consortium, Tractebel mènera des recherches sur les systèmes de puissance à radio-isotope (RPS) alimentés par du plutonium 238 (PU-238) pour des applications spatiales, détaille l'entreprise. Les RPS, qui utilisent la chaleur de la désintégration radioactive naturelle du PU-238 pour produire de l'énergie électrique, sont essentiels pour fournir aux engins spatiaux et aux astronautes de l'électricité et de la chaleur là où le soleil ne permet pas de produire suffisamment d'énergie.

Les batteries nucléaires actuelles, appelées générateurs thermoélectriques à radio-isotopes (GTR), ont en effet un faible rendement de conversion. Cela signifie que des quantités substantielles de carburant et de grands générateurs sont nécessaires pour alimenter les missions, ce qui augmente le poids à lancer par la fusée spatiale et nuit à la capacité de charge de cette dernière, explique encore la filiale d'Engie.

Le projet "Pulsar" vise à résoudre ce problème de deux manières. Premièrement en développant davantage la technologie et les capacités en Europe pour produire du PU-238 afin d'alimenter les systèmes de puissance à radio-isotope, car ni ce plutonium ni les RPS ne sont actuellement fabriqués sur le sol européen. Deuxièmement en cherchant à augmenter de manière significative l'efficacité de ces systèmes de puissance grâce à un moteur avancé.

Exploration spatiale

Comme l'aérospatiale est devenue une priorité économique et stratégique pour l'Europe, sa dépendance vis-à-vis d'autres pays dans les domaines de l'énergie et de l'aérospatiale est actuellement une préoccupation majeure, souligne Tractebel.

La technologie pourrait en outre être utilisée pour explorer la lune et Mars, en aidant notamment à établir une base permanente sur la lune. Elle a aussi des applications au-delà de l'exploration spatiale. Les RPS pourraient ainsi être facilement adaptés pour fournir de l'énergie dans des environnements difficiles sur Terre, comme stockages des déchets radioactifs en couche géologique profonde, les grands fonds marins ou dans des zones isolées où un système d'énergie déployable à longue durée de vie est nécessaire, comme dans les mines isolées, illustre Tractebel.

Ce projet viendra compléter une étude que l'entreprise belge a déjà menée pour le compte de l'Agence spatiale européenne afin d'évaluer la possibilité de produire du PU-238 en Europe. Il sera financé par le programme Euratom de recherche et de formation (2021-2025), un fonds complémentaire à celui du programme de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, Horizon Europe, qui couvre le recherche et l'innovation dans le domaine nucléaire.

Le projet réunit des acteurs de premier plan dans les domaines de l'aérospatiale et du nucléaire au sein d'un consortium, qui sera donc dirigé par Tractebel. Celui-ci comprend notamment le Centre commun de recherche de la Commission européenne, le Centre de recherche nucléaire belge (SCK-CEN), ArianeGroup et Airbus Defense and Space.