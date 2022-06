Après Ryanair, la compagnie easyJet en proie à neuf jours de grève en Espagne

Alors que la compagnie à bas coûts Ryanair va connaître plusieurs jours de grève en fin de semaine, sa concurrente easyJet va peut-être être confrontée à la même situation en juillet. Un syndicat espagnol appelle à neuf jours de grève dans divers hubs espagnols de la compagnie britannique. Le syndicat USO invite à se croiser les bras les 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 et 31 juillet dans les aéroports de Barcelone, Malaga et Majorque.

Selui lui, le personnel de cabine touche un salaire mensuel de base de 950 euros chez easyJet, "le plus bas de tous les salaires de base en Europe".

Une grève européenne concerna Ryanair dans les prochains jours. En Belgique, au Portugal et en Espagne, l'appel à la grève couvre les 24, 25 et 26 juin (ainsi que le 30 juin et les 1er et 2 juillet pour l'Espagne). En France, le préavis de grève vaut pour les 25 et 26 juin, tandis qu'il ne concerne que le 25 en Italie.