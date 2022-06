Intel réclame un remboursement d'un demi-milliard d'euros à la Commission européenne

Le fabricant américain de puces Intel poursuit la Commission européenne pour une méga-amende qu'elle lui a imposée à tort. Intel réclame 500 millions d'euros de dommages et intérêts, selon les documents juridiques.

La Commission avait infligé à Intel une amende de 1,06 milliard d'euros en 2009 pour avoir prétendument abusé de sa position dominante afin d'évincer son rival AMD du marché de diverses manières. Intel a saisi la Cour de justice de Luxembourg pour contester l'amende, mais a d'abord reçu une décision négative en 2014 de la part du Tribunal de l'Union européenne - une juridiction inférieure de la Cour.

Toutefois, en appel trois ans plus tard, la Cour a jugé que le Tribunal n'avait pas tenu compte de tous les arguments d'Intel et qu'il devait refaire son travail. En janvier de cette année, la Cour a finalement estimé que l'analyse de la Commission était " incomplète " et " inappropriée " pour démontrer les restrictions de concurrence. Elle a jugé qu'Intel n'avait donc pas à payer d'amende.

Le fabricant de puces américain avait déjà payé l'amende sous condition. Elle a reçu le montant en février et veut maintenant être indemnisée pour les intérêts perdus. La demande a été déposée à la fin du mois d'avril.