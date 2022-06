Ce brasseur va tester la bouteille de bière en papier

La brasserie danoise Carlsberg va lancer un projet pilote de bouteilles de bière en "papier" dans huit pays européens. Le brasseur livrera 8 000 bouteilles aux consommateurs, aux clients et à d'autres personnes, par exemple dans le cadre de festivals et d'événements. Le test avec la bouteille durable aura lieu au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne et en France. Un essai à cette échelle permet au brasseur d'obtenir les réactions des consommateurs, précise-t-il. La bouteille est entièrement biologique, à l'exception de la capsule couronne.

Les Danois ont déjà travaillé sur la "bouteille en fibre", qui est recyclable à 100 %. La bouteille, fabriquée en fibre de bois, contient à l'intérieur une couche de plastique d'origine végétale (PEF). Cela permet à la bière de rester froide plus longtemps que les bouteilles en verre et les canettes. La société chimique néerlandaise Avantium a mis au point le plastique et les deux sociétés travaillent ensemble depuis un certain temps. Des tests antérieurs avec cette bouteille ont été couronnés de succès.

Mercredi également, Avantium a annoncé qu'elle avait gagné Carlsberg comme client pour sa future usine de production de plastiques végétaux. Il s'agit d'un contrat d'achat conditionnel. Les Danois veulent utiliser le plastique pour fabriquer la Fibre Bottle lorsque l'usine de Delfzijl démarrera en 2024. Auparavant, Avantium avait notamment fait appel au groupe d'emballage Resilux de Wetteren.

Carlsberg a dévoilé en 2019 la bouteille, sur laquelle elle travaille avec des entreprises partenaires depuis 2015.