Marc Coucke se lance dans l'hôtellerie de luxe en Méditerranée

L'entrepreneur Marc Couke investit à nouveau dans les hôtels, cette fois-ci à l'étranger. Par l'intermédiaire de son véhicule d'investissement Alychlo, il achète la moitié d'OKU Leisure Group, propriétaire et exploitant de deux hôtels de luxe sur les îles méditerranéennes d'Ibiza et de Kos. Selon un communiqué de presse, les hôtels OKU sont synonymes de "luxe décontracté" et de gastronomie de haut niveau, associés à la durabilité. "Le concept est unique et j'en suis tombé amoureux instantanément", déclare M. Coucke dans un communiqué de presse. "L'expérience est de premier ordre et la durabilité est particulièrement élevée sur la liste des priorités."

Les plans vont au-delà des deux hôtels actuels. Avec le fonds immobilier hôtelier Westfort Capital Limited, dont Coucke a acquis la moitié des parts, OKU doit devenir un groupe hôtelier comptant au moins quinze établissements. "À cette fin, plusieurs nouveaux sites sont en cours d'analyse en Europe et en dehors de l'Europe, aussi bien avec des biens immobiliers propres qu'avec une exploitation seule et avec un modèle de franchise", indique-t-il.

Marc Coucke a déjà d'autres investissements dans des hôtels en Belgique à son actif. Il s'agit notamment de La Réserve à Knokke et du Sanglier des Ardennes à Durbuy.