Comment cette Américaine est parvenue à échanger une épingle à cheveux... contre une maison

A 30 ans, Demi Skipper travaille pour le service de paiement mobile Cash App. De son appartement de San Francisco (Californie) en mai 2020, elle tombe sur une conférence TED sur YouTube. Cette série de conférences élaborée par l'organisation à but non lucratif The Sapling foundation a pour but de partager "des idées qui valent la peine".

Et en effet, Demi est bien inspirée par la vidéo en question. On y parle de l'histoire d'un certain Kyle MacDonald, blogueur canadien qui, dans les années 2000, est parvenu à obtenir, à partir d’un trombone et au bout de 14 échanges successifs, une maison. Demi Skipper décide alors de se lancer dans une aventure similaire basée sur un procédé vieux comme le monde : le troc.

La trentenaire démarre son projet avec une épingle à cheveux et s'impose deux règles principales : ne pas échanger avec des personnes qu'elle connait et ne pas dépenser d'argent.

Des baskets, un MacBook Pro, des voitures...

Elle démarre évidemment petit, en troquant sa barrette contre une paire de boucles d'oreilles roses. Les boucles d’oreilles font ensuite place à quatre verres à Margarita, qui sont échangés avec un aspirateur...

Demi Skipper passe des heures sur le site américain de petites annonces Craigslist et sur Facebook Marketplace afin de trouver preneur pour ses objets. Elle médiatise le projet sur TikTok @trademeproject (4.9 millions de followers et 73.6 millions de likes), Instagram et YouTube, ce qui l'aide à concrétiser les échanges.

©D.R.

Au total, pendant 18 mois, Demi Skipper réalise 28 trocs qui comprennent trois paires de baskets, un MacBook Pro, un vélo électrique équipé d’un chariot de vente alimentaire, quatre voitures...

L’antépénultième produit que possède la jeune femme est une carte de fidélité Chipotle Celebrity, qui offre un an de nourriture illimitée dans la chaîne de fast food Chipotle Mexican Grill. Cette carte est rare, et seulement attribuée à quelques célébrités qui acceptent de faire la promotion des restaurants de la chaîne sur les réseaux sociaux.

Une maison à 80 000 dollars

Une habitante du Canada, fan inconditionnelle de la chaîne de restaurants, propose à Demi d’échanger cette carte contre une caravane d'une valeur de 40 000 dollars équipée de panneaux solaires et d'un Tesla Powerwall (système de batteries qui stocke l'énergie solaire). La fermeture des frontières en raison du Covid et des retards dans les formalités administratives retardent l'échange, mais celui-ci finit par avoir lieu. Les quelques mois de pause laissent ainsi le temps à Demi Skipper et à son mari de réfléchir à l’ultime troc... en épluchant les annonces de maisons.

Finalement, une habitante de Clarksville (Tennessee) propose d’échanger la caravane solaire contre une petite maison qu’elle rénove près de la frontière du Kentucky. C’est donc, toujours un peu incrédules, que Demi Skipper et son mari se retrouvent propriétaires d’une petite bicoque de 70 mètres carrés et deux chambres, d’une valeur de 80 000 dollars. Tout ça en lieu et place d’une simple épingle à cheveux !

Le couple a emménagé en janvier dernier et finalise en ce moment la rénovation de la maison avec un sponsor tenu confidentiel.

"Une fois que la maison sera remise en état, mon plan est de l'échanger contre une autre épingle à cheveux..., a déclaré Demi Skipper dans une interview au Washington Post. Je vais donner la maison à quelqu'un qui en a vraiment besoin, et recommencer l'aventure..."