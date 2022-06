GSK investit un milliard d'euros pour aider à lutter contre les maladies infectieuses

Les recherches seront axées autour de nouveaux vaccins et médicaments.

Le géant britannique du médicament GlaxoSmithKline (GSK) investit un milliard de livres sterling (1,16 milliard d'euros) sur 10 ans pour accélérer la recherche et le développement au sujet des maladies infectieuses dans les pays à faible revenu, annonce l'entreprise. Sont visés la tuberculose, le paludisme et le VIH, avec un accent mis sur les maladies tropicales négligées et sur la résistance aux anti-microbiens.

GSK s'engage par ailleurs à maintenir ses dons d'albendazole jusqu'à l'élimination de la filariose lymphatique.

Les centres de R&D de GSK travaillent sur plus de 30 nouveaux vaccins et médicaments potentiels, ciblant 13 maladies à forte incidence.