La start-up D-Carbonize a créé un "cockpit" pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone

Et si la meilleure école pour prendre conscience de la dégradation de l’environnement et apprendre à vivre plus sobrement, afin de préserver notre planète bleue, était de la navigation en mer ? En tout cas, c’est au retour d’un voyage d’un an en famille, à bord d’un catamaran de 45 pieds, que Grégoire Talbot a (re) donné un sens à sa vie professionnelle. Depuis bientôt un an, cet entrepreneur bruxellois de 46 ans dirige D-Carbonize, start-up à impact qu’il a créée avec Frédéric John pour aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone.

De son "fantastique" périple à la voile dans les Caraïbes (avec son épouse et ses quatre enfants), Grégoire Talbot dit avoir tiré deux enseignements : "Je me suis d'abord rendu compte à quel point la mer était sale et les îles dévastées par des phénomènes météorologiques anormaux. C'était parfois assez effrayant à voir ! J'ai aussi pris conscience qu'en vivant de manière plus sobre pour être autonome (eau, nourriture, énergie…), on pouvait réduire notre empreinte carbone." Jusque-là, la sauvegarde de la planète n'était pas franchement au centre de ses préoccupations. Via sa société Cockpit Group, il aidait des entreprises à être plus efficaces dans leurs prises de décision au moyen d'un logiciel générant, de façon automatisée, des indicateurs de performance et des tableaux de bord. En 2013, Cockpit a été rachetée par le cabinet d'audit BDO (dont M. Talbot sera "partner" durant cinq ans, jusqu'à son départ pour les Caraïbes).

Un outil de mesure et de pilotage

De retour à Bruxelles, Grégoire Talbot croise le chemin de Frédéric John, jeune consultant sur les enjeux de mobilité. Ils partagent une même vision et des valeurs communes sur l’urgence d’agir en faveur de la décarbonation des entreprises. Mi-2021, ils fondent D-Carbonize.

"Aujourd'hui, expliquent-ils, la plupart des bilans carbone des entreprises sont encore réalisés par des consultants avec des tableaux Excel, ce qui les rend peu autonomes dans la gestion de leur stratégie de décarbonation." Voulant doter les entreprises d'un outil simple et précis qu'elles peuvent piloter elles-mêmes, MM. Talbot et John ont repris le concept du "cockpit" pour développer une plateforme capable à la fois de mesurer l'empreinte carbone des entreprises et de les guider dans leurs efforts visant à réduire les émissions de CO2. "On évolue sur un marché en très forte croissance où il existe déjà certains outils. Ce qui nous différencie des autres, c'est la précision des bilans carbone (tous les flux de données liées à l'activité sont transformés en équivalent carbone et font l'objet de tableaux de bord, NdlR), la capacité de gérer des entreprises ayant plusieurs sites et le pilotage des actions à mettre en œuvre pour réduire les émissions de CO2".

Impact carbone et financier

L'outil développé par D-Carbonize, en partenariat avec le groupe Aisin, intègre un algorithme de calcul basé sur la méthodologie du "bilan carbone" (développée en France). Il permet aux entreprises de ne plus dépendre d'un consultant pour actualiser son bilan carbone et mesurer l'impact de mesures destinées à réduire l'empreinte carbone. "Le gain financier peut aller jusqu'à 70 % par rapport à l'approche traditionnelle", assurent les deux fondateurs.

D-Carbonize cible prioritairement les PME et les sociétés industrielles. Avec une philosophie bien spécifique : trouver le bon compromis entre l'impact carbone et l'impact financier. "Nous voulons que la somme de toutes les actions prises par l'entreprise soit positive en termes de réduction du CO2, mais qu'elles génèrent aussi une réduction de ses dépenses. Par ailleurs, contrairement à d'autres acteurs qui vendent des bilans carbone liés à des projets de compensation, D-Carbonize met avant tout l'accent sur la sobriété énergétique et la nécessité de réduire l'impact carbone au sein même de l'entreprise", détaillent Grégoire Talbot et Frédéric John.

La solution D-Carbonize, qui a nécessité un investissement d’un demi-million, est déjà utilisée par sept sociétés (Aisin, TotalEnergies, Turbel, BIA, Monizze,…). La start-up prépare une augmentation de capital de 1,5 million d’euros pour la fin de cette année.

En bref

D-Carbonize a été fondée en 2021 par Grégoire Talbot (CEO) et Frédéric John (COO).

Investisseurs: fondateurs et investisseurs privés (dont Aisin).

Site: https://d-carbonize.eu/

Particularité: Grégoire Talbot a commencé sa carrière à Boston pour une société américaine proche du Massachusetts Institute of Technology. Il a ensuite travaillé pour IBM pendant cinq ans, d'abord comme consultant en stratégie et manager dans le secteur de l'énergie.