L’horeca, le secteur incontournable pour les étudiants qui cherchent un job ?

"C' est tout au long de l'année que le secteur de l'horeca est en demande de renfort étudiant , explique Thierry Neyens, administrateur de la Fédération horeca Wallonie. Un renfort supplémentaire est nécessaire durant l'été dans les lieux touristiques ."

Le secteur est déjà confronté à une pénurie de personnel fixe. Pénurie qui s'explique par deux éléments : un désintérêt pour les métiers manuels et la crise du Covid qui a incité des travailleurs du secteur à réorienter leur carrière. "Certains établissements n'ont pas d'autre choix que de fermer , regrette Thierry Neyens. Les étudiants ne remplacent pas le personnel qualifié de manière structurelle. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas la compétence nécessaire. "

-> Lire aussi: Les étudiants, une aubaine pour contrer les pénuries de main-d’œuvre ? "Certains secteurs ont vraiment du mal à trouver des candidats"

Cela dépend bien sûr du type d'établissement. " On pourra plus facilement expliquer à un étudiant sans expérience comment faire un sandwich que le former en cuisine pour un restaurant plus gastronomique où il est nécessaire d'avoir une certaine maîtrise de gestes techniques. Il faut aussi garder un équilibre entre le personnel fixe et les étudiants qui ont besoin d'un encadrement." "Comme nous avons de gros problèmes de recrutement fixe, nous employons plus d'étudiants cette année. Mais pour des jobs qui ne nécessitent pas de technique", indique, de son côté, Yves Deflandre, du groupe Accueil et Tradition ('T Kelderke, La Rose blanche…) qui occupe une soixantaine d'étudiants qui tournent en permanence.

Un esprit jeune

Trouver des étudiants est-il difficile ? À nouveau cela dépendra de la situation. Notamment du type d'établissement et de l'endroit où il se situe. Certains sont difficiles d'accès pour des jeunes non motorisés. " Qui dit jeune, dit aussi esprit jeune. Les étudiants aiment les établissements qu'ils connaissent et ceux où il y a de l'ambiance , constate Thierry Neyens. Il faut qu'il y ait une certaine affinité, de la confiance." "Les étudiants sont plus disponibles en été. La période la plus compliquée pour nous est celle des examens ", remarque Yves Deflandre, qui constate que c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne le mieux pour recruter des jeunes.

Les étudiants recherchés ne sont pas spécialement ceux qui font des études dans le secteur. Au contraire même. "Il y a peu d'étudiants dans les écoles hôtelières . Et si certains sont très motivés, d'autres le sont nettement moins… De plus, ces deux dernières années, ces jeunes-là ont été confrontés à un manque de pratique sur le terrain, de stage, à cause du Covid. Or, la pratique est essentielle dans nos métiers. On trouve parfois plus d'enthousiasme chez des jeunes en dehors du secteur de l'horeca. On suscite même des vocations chez ces jeunes qui, s'ils se lancent après dans le métier, abandonnent moins facilement par la suite ", estime Thierry Neyens, qui s'est lui-même orienté vers l'horeca après un job d'étudiant dans le secteur.

"Nous apprécions travailler avec des étudiants. Ils apportent de l'énergie et une dynamique intéressante , ajoute Yves Deflandre. Ils sont très motivés car ils ont besoin de sous."