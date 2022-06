Lufthansa ne prévoit la normalisation des opérations de vol qu'en 2023

Le groupe aéronautique allemand Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, ne s'attend pas à ce que les opérations reviennent à la normale avant l'année prochaine et la réduction du nombre de vols est dès lors la seule solution pour le moment.

"Malheureusement, nous ne serons guère en mesure d'obtenir une amélioration réaliste à court terme dès l'été", a ainsi prévenu Detlef Kayser, directeur des opérations et membre du conseil d'administration de Lufthansa, au journal Die Welt.

Ce n'est pas seulement un problème en Allemagne, mais dans le monde entier, a-t-il souligné. "Nous pensons que la situation reviendra à la normale d'ici 2023."

Lufthansa a annulé 2.200 vols supplémentaires (3% de son programme) dans les prochaines semaines sur ses plates-formes de Francfort et de Munich en raison d'un manque de personnel, avait annoncé le géant du transport aérien jeudi. Il y a deux semaines, la compagnie avait déjà supprimé 900 liaisons en juillet. Cela porte donc à plus de 3.000 le nombre de vols qui ne seront pas assurés durant l'été, que ce soit pour manque de personnel, en raison de grèves ou à cause du Covid-19.

La filiale low-cost Eurowings avait également annoncé "plusieurs centaines de vols" en moins en juillet. Du côté de Brussels Airlines, où le personnel se plaint de la charge de travail, 148 vols qui provoquaient de lourdes combinaisons de vols ont été annulés cet été.

Il était clair très tôt que le manque de personnel serait un problème dans l'industrie aérienne, a affirmé Detlef Kayser au journal.

Lufthansa et Eurowings prévoient de maintenir en grande partie les lignes classiques de vacances, tandis que les vols en Allemagne et en Europe où il existe des options de voyage alternatives telles que le train seront probablement supprimés.