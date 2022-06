Entrepreneurs en transition #38 : L’été, pour vider et recharger…

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l'Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l'UCLouvain et à l'UNamur.

Libre Eco week-end |

Auparavant, on voyait venir l'été avec ravissement : "L'été sera chaud" était un augure positif, avec de bons moments à passer en perspective. En 2022, un été chaud est surtout un rappel de notre climat déréglé et, plus largement, de notre machine économique qui connaît des ratés, à force de surchauffe.

Les chaînes logistiques fonctionnent pour certaines de façon complètement imprévisible. Ce qui ajoute de grosses incertitudes sur les prix et les délais. On m’a parlé récemment d’une offre de prix pour des poutrelles métalliques… qui ne restait valable que 24 heures !

Des milliers de postes sont à pourvoir, dans de nombreux métiers en pénurie, alors que le chômage est endémique…

Les petits magasins bio et locaux se plaignent d’une chute de la demande… qu’on ne peut pas expliquer uniquement par les difficultés économiques des citoyens, parce que d’un autre côté les aéroports sont submergés de gens qui partent en vacances comme jamais…

Ce monde est vraiment en surchauffe.

Et l’été est certainement le bienvenu, pour se mettre au frais et recharger ses batteries.

On pourrait même inviter à "faire le vide" : avant de recharger, se libérer le plus complètement possible de toute vieille idée, de toute attente spécifique. Prendre le temps de la page blanche pour repenser ses espoirs, ses projets, sur une base un peu dégagée des forces de l’habitude, du : "On a toujours fait comme ça"…

Tous les créateurs le savent : les choses sont créées deux fois, une première fois dans l’esprit, avant de l’être dans la réalité concrète. Et pour créer du nouveau, il faut avant tout entretenir sa capacité à voir différemment. À envisager les choses en dehors de leurs cases et leurs contraintes habituelles.

Les grandes innovations sont parfois très simples mais ont demandé que le problème soit abordé avec regard extrêmement neuf : que ce soit Edison pour l’éclairage, ou Airbnb pour le logement, l’innovateur vient avec une approche qui change les règles du jeu.

Voilà ce que l’on peut souhaiter aux entrepreneurs en transition, pour l’été : un esprit complètement vidé de tout présupposé et apte à redécouvrir le monde et ses défis avec un regard neuf.