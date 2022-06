Le retour des voyages dope les ventes en ligne

Les ventes sur les sites ont augmenté de manière notable, note BeCommerce, évoquant, pour ce seul trimestre, un chiffre d’affaires global de 3,69 milliards d’euros, soit une augmentation de 30 % d’une année sur l’autre. En trois mois, les consommateurs belges ont acheté en ligne pour 521 euros, essentiellement avec leurs cartes de crédit, contre 393 euros l’an passé. Selon BeCommerce, cette progression est due au retour des achats de services en ligne, à savoir, les voyages, les événements, les attractions.

L’association note que les consommateurs semblent avoir entamé un processus de rattrapage après deux années perdues en matière de divertissements et de déplacements. Divertissements ou voyages ? BeCommerce note que pour la première fois, avec ce retour à une certaine normalité, le gros des dépenses n’a pas été le lot des tickets d’avion. Dans ces dépenses de 1,7 milliard d’euros, la part des achats de tickets et réservations pour des parcs d’attractions et les événements en ligne a totalisé 86 % du chiffre d’affaires de la catégorie services.

L’association note aussi la progression continue des achats en ligne de produits alimentaires qui représentent 4,2 % de toutes les ventes de cette catégorie. Et… les vêtements ? Quatre vêtements sur dix sont désormais achetés en ligne, assure BeCommerce. Pour les chaussures, c’est 25 %. Et, si la carte de crédit reste le moyen le plus utilisé pour se faire plaisir en ligne avec près de 17 % des achats réalisés, beaucoup de petits achats restent effectués sur ordinateurs portables avec un début d’utilisation aussi du smartphone comme moyen de paiement.