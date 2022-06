Accueil Economie Entreprises & Start-up Le cacao Fairtrade poursuit sa croissance même si "les défis restent énormes" Fairtrade Belgium “s’octroie le droit d’être optimiste pour l’avenir” même si les défis sont énormes : guerre en Ukraine, crise énergétique, pandémie, sans parler du changement climatique. Anne Masset Journaliste service Economie





Les ventes de l’ensemble des produits labellisés Fairtrade en Belgique ont généré environ 3,5 millions de primes Fairtrade, en hausse de 4,3 % par rapport à 2020. ©BELGA

Le contexte n'était pas facile (pandémie, crise économique et conséquences des inondations de juillet) et pourtant, "nous avons, en Belgique, à nouveau opté pour un commerce plus équitable en 2021, constate Fairtrade Belgium lors de la publication, lundi, de ses résultats 2021. Nous avons, en particulier, été nombreux à choisir du chocolat Fairtrade....