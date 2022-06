"Le secteur de l’assurance a pleinement joué son rôle" : un an après les inondations, il reste 10 % de dossiers en cours de traitement

1,7 milliard. C’est le chiffre le plus neuf qui ressort du bilan des inondations de juillet 2021 présenté ce lundi par l’union professionnelle des assurances Assuralia. Il équivaut aux indemnisations versées aux sinistrés assurés dans les trois régions du pays toutes catégories confondues à la date du 31 mai. Cela représente près de 70 % des 2,5 milliards que devront débourser les assureurs pour indemniser les victimes de cette catastrophe naturelle sans précédent.

Dossiers en attente

Les assureurs ont voulu faire passer le message qu’ils ont fait leur maximum pour venir en aide aux sinistrés, y compris en faisant travailler de retraités ou en interrompant leurs vacances. D’où le titre du communiqué qui annonce les 90 % des sinistrés entièrement ou presque entièrement indemnisés. Ceux-ci sont donc essentiellement des particuliers alors que nombre d’entreprises sont encore en attente d’un remboursement un an après ces dramatiques événements. Le solde à rembourser représente en effet encore 800 millions d’euros par rapport à un total de 2,5 milliards.

Quatre raisons expliquent que 10 % des dossiers sont toujours en cours de traitement : l’assuré doit encore fournir des justificatifs de ses demandes ; plusieurs expertises sont nécessaires, des discussions sont en cours avec le contre-expert (environ 20 à 25 % des dossiers ont fait l’objet d’une contre-expertise) ; le manque de disponibilité de certains corps de métier.

"Face à cet événement sans précédent, le secteur de l'assurance a pleinement joué son rôle. Bien sûr notre action se poursuit. Ce fut un travail sans relâche pendant une période longue", a souligné le vice-président d'Assuralia Etienne Bouas-Laurent (CEO d'Axa Belgium).

Pour les assureurs, il y a plusieurs leçons à tirer. Un : il faut davantage mettre l'accent sur la prévention. Deux : une meilleure utilisation de données combinée à une technologie performante devrait permettre de mieux identifier les zones à risques. Trois : c'est important d'être "assuré et bien assuré. Beaucoup d'assurés ont été surpris par le décalage entre les indemnisations et les montants assurés". Quatre : les sinistres engendrés par les inondations ont montré le rôle essentiel joué par la profession d'expert. "Cela nécessite un meilleur encadrement en matière de formation", poursuit le vice-président.

D'après lui, il est d'autant plus important de tirer les leçons que les catastrophes naturelles ont connu une hausse très forte ces dernières années (+5 %), soit une hausse plus élevée que la croissance économique. "Cette accélération n'est certainement pas déconnectée du phénomène du réchauffement climatique."Et d'ajouter que le montant de 2,5 milliards du coût total représente 1 % des catastrophes naturelles dans le monde. "C'est un enjeu majeur pour les années à venir."

Partenariat public/privé

Face à cet enjeu, deux modèles existent au niveau des assurances. D'un côté, il y a celui de la garantie optionnelle qui est en vigueur notamment en Allemagne. De l'autre le système inclusif (comme en Belgique ou en France) où l'assurance incendie couvre obligatoirement les catastrophes naturelles. "C'est un choix que nous soutenons, qui est proche de la mutualisation des risques", souligne encore Etienne Bouas-Laurent. "Mais en l'absence de partenariat public/privé, la mutualisation ne fonctionne pas. Les primes deviendront impayables et certains acteurs se retireront du marché", prévient la présidente d'Assuralia et CEO de PV&V, Hilde Vernaillen.

C'est pour réactualiser ce partenariat dans le cadre de la loi de 2005, que des discussions ont été entamées entre les entités régionales et fédérale et les assureurs. "Les discussions vont dans le bon sens. Il y a une bonne volonté des parties autour de la table pour mettre sur pied un système durable. Nous espérons un accord de principe pour l'été", a indiqué Hein Lannoy le CEO d'Assuralia.