"Consternation" lors de l’assemblée générale de de Nyrstar

Ce mardi s’est tenue l’assemblée des actionnaires de Nyrstar dans une ambiance pour le moins tendue. On sait que les minoritaires, regroupés au sein de RSQ Investors (la division de la société de private equity Quanteus), accusent l’actionnaire principal, à savoir le trader en matières premières Trafigura (qui détient 24 %), d’avoir siphonné la société.

Le cours de Nyrstar se traite aujourd'hui à peine quelques centimes par action. Ce fut pour eux "la consternation" quand le conseil d'administration refusa l'accès à la presse à l'AG. "Contrairement à ce qui est habituel lors des assemblées générales des sociétés cotées en Bourse (selon le principe de l'égalité d'information pour tous les actionnaires), et ce qui était également le cas chez Nyrstar NV les années précédentes, l'ensemble de la presse (nationale et internationale) s'est vu refuser l'accès à la réunion. Cela n'a pas été annoncé à l'avance et a été expliqué au début de la réunion comme une décision discrétionnaire du conseil d'administration. Il n'y avait pas non plus de possibilité d'accès numérique", souligne leur représentant Kris Vansanten dans un communiqué.

Votes négatifs

Avant de passer aux votes des points à l’ordre du jour, les actionnaires minoritaires, qui détiennent 15 % du capital, ont posé une série de questions auxquelles ils n’ont pas toujours reçu de réponses. Ils ont, comme on pouvait s’y attendre, voté contre les différents points à l’ordre du jour (approbation des comptes, décharge aux administrateurs, etc).