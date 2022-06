Atlas Copco va injecter 70 millions d'euros dans le site de Wilrijk

Le fabricant suédois de compresseurs Atlas Copco va investir 70 millions d'euros dans son site de Wilrijk. L'objectif est de transformer le site en une "usine intelligente". Le maire Bart De Wever a été invité mercredi à présenter les projets d'Atlas Copco. "Dans une usine intelligente, tout est connecté en temps réel", explique Wouter Ceulemans, responsable de la division Airtec chez Atlas Copco. "Nous pouvons donc tout surveiller à distance et intervenir si nécessaire. C'est une façon de travailler complètement différente de l'usine d'il y a dix ans."

En plus de se concentrer sur les produits de contrôle de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, Atlas Copco va également mettre encore plus l'accent sur la mobilité et l'efficacité énergétique. "L'hydrogène est très important à cet égard", a déclaré M. Ceulemans. "Nous nous concentrons également sur la récupération de l'eau. Et nous allons également capturer la chaleur qui est libérée dans la production de nos produits."

La raison pour laquelle la société a décidé d'investir à Wilrijk à Stockholm est claire selon le conseil d'administration : "Nous avions un excellent dossier commercial. Il y a beaucoup de bonnes universités par ici, et le multilinguisme en Belgique est aussi un atout. Le site de Wilrijk est notre centre d'excellence en R&D sur l'air comprimé le plus avancé au monde".

Concrètement, il s'agira d'une extension de quelque 3 000 mètres carrés. Les entrepôts, les bureaux et les départements de recherche et de production seront tous agrandis. Selon M. Ceulemans, le site deviendra un "Valhalla pour les ingénieurs".

Entre-temps, la "guerre des talents" se fait sentir à Wilrijk. "Il n'est pas facile de trouver des gens", admet Ceulemans. Pourtant, l'ambition d'Atlas Copco pour les années à venir, comme les précédentes, est de continuer à embaucher environ 130 personnes par an, en fonction de la situation économique. Pour l'instant, l'entreprise recherche 150 employés.

En outre, ce n'est pas parce que l'installation doit fonctionner automatiquement qu'il y aura moins de travail, promet Atlas Copco. "Nous avons besoin d'autres compétences", déclare M. Ceulemans.