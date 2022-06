Audi Brussels va utiliser les eaux usées dans la chaîne de production des voitures

L'usine bruxelloise d'Audi et la société de gestion de l'eau Hydria ont signé mercredi un partenariat pour intégrer des eaux usées traitées dans la chaîne de production des voitures. Hydria livrera 100.000 mètres cubes d'eau par an à Audi Brussels, ce qui permettra d'économiser 40 piscines olympiques d'eau potable chaque année. Au sein de la station d'épuration sud, toute proche de l'usine automobile, Hydria filtre les eaux usées à l'aide de membranes minuscules qui permettent de retenir bactéries, virus et microplastiques, a expliqué Damien De Keyser, directeur général d'Hydria. On obtient une eau de baignade, non potable, qui peut être renvoyée dans la Senne, la rivière qui est peu à peu remise à ciel ouvert à Bruxelles.

Cette eau peut aussi être utilisée dans une myriade d'applications industrielles. Par exemple, au sein de l'usine Audi, où 60 % de la consommation d'eau est engloutie par la peinture de la carrosserie. Le cycle circulaire mis en place entre Audi et Hydria va permettre d'économiser cette eau potable.

Pour Audi, opter pour des eaux usées traitées permet de renforcer l'approche durable de son processus de production à Forest, une usine neutre en CO₂ depuis 2018. C'est en outre une solution moins chère, selon Hydria.

Hydria a investi 600.000 euros pour relier sa station d'épuration au site d'Audi. L'usine n'a, quant à elle, pas souhaité divulguer de montant.

"L'eau est une ressource précieuse, d'autant plus que l'accès à l'eau est mis à mal par le réchauffement climatique", a déclaré le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo), présent mercredi pour le lancement du projet. "L'objectif est de réduire la consommation d'eau potable dans l'industrie et de réduire l'indice de stress hydrique en Région bruxelloise (taux d'utilisation des ressources en eau disponibles, ndlr)."

Le partenariat signé mercredi s'inscrit dans le projet "Re-Use" de Hydria, qui espère voir d'autres entreprises prendre le train des eaux réutilisées. L'Union européenne estime le potentiel de l'eau "recyclée" à plus de 2 milliards de mètres cubes d'ici 2025, a souligné Alain Maron.