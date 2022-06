Pourquoi les start-up bruxelloises attirent de plus en plus les investisseurs mais peinent à se développer à l'étranger

Les start-up numériques bruxelloises ont connu un début d’année en fanfare, si on en juge par le montant des levées de fonds. D’après le décompte réalisé par Agoria (fédération technologique) et Sirris (centre belge pour l’industrie technologique), les start-up de la capitale ont levé plus de 330 millions d’euros au cours des six premiers mois de l’année. Avec un tel montant, les start-up bruxelloises sont en bonne voie pour dépasser les 550 millions d’euros de fonds collectés sur l’ensemble de l’année 2021.

À la différence de l’année dernière (où 415 millions avaient été levés par deux entreprises, à savoir Collibra et IbanFirst), les capitaux levés depuis le 1er janvier sont répartis entre un plus grand nombre de start-up. La palme revient à Kpler avec 185 millions d’euros. Cette start-up, fondée par deux Français et dont le siège se trouve à Bruxelles, fournit des données et des analyses en temps réel sur l’évolution des marchés des matières premières. Suivent, dans le top 5, le fabricant de vélos électriques Cowboy (70 millions), Energy Vision (20 millions), Moneytrans (11 millions) et Pharmasimple (10 millions).

"D'année en année, souligne Frederik Tibau, expert Digital Innovation&Growth chez Agoria, le rythme d'investissement s'accélère fortement en région bruxelloise. Cela indique que l'écosystème y devient plus mature et qu'un plus grand nombre d'entreprises sont également en mesure de s'imposer à l'international".

Seule 1 start-up bruxelloise sur 5 s’implante à l’étranger

Mais c'est, précisément, sur le volet international que le bât blesse encore. L'écosystème bruxellois peine en effet à s'internationaliser. Les données d'Agoria et de Sirris révèlent qu'à peine 18 % des start-up technologiques bruxelloises ouvrent une antenne à l'étranger (à titre de comparaison, en Flandre, c'est 67 % !). "Un développement réussi sur la scène internationale constitue pourtant la clé pour passer de l'état de start-up à celui de scale-up", explique René Konings, manager d'Agoria Bruxelles.

Afin d’inciter les start-up à se lancer davantage à l’international, Agoria et hub.brussels, l’agence régionale pour l’accompagnement de l’entreprise, ont décidé de s’associer au sein d’un projet baptisé “scale.brussels”. Les deux organisations ont, avant toute chose, mené une enquête auprès d’une cinquantaine de jeunes pousses de la capitale pour mieux cerner leurs besoins.

Bonne nouvelle : cette enquête, dont La Libre a obtenu les principaux résultats, révèle que les start-up numériques bruxelloises sont de plus en plus nombreuses à vouloir franchir le pas de l'internationalisation. La France et les Pays-Bas, mais également les États-Unis, sont privilégiés pour l'implantation future d'une filiale. Les start-up bruxelloises ayant déjà pris pied hors de Belgique sont principalement actives en France et aux Pays-Bas.

Il n’en demeure pas moins que beaucoup de start-up sondées par Agoria et hub.brussels hésitent à s’exporter. Et ce, pour trois raisons principales : difficulté d’établir les bonnes relations commerciales à l’étranger (44 %), nécessité d’attirer des budgets pour l’expansion internationale (38 %), manque de connaissances et d’expérience des marchés internationaux (33 %).

Un programme pour “scaler”

"C'est sur ces trois éléments qu'il faut travailler", estime Frederik Tibau. "Les jeunes entreprises numériques ont besoin d'aide dans leur recherche de bons contacts et de réseaux. Ça peut se faire par un accompagnement en matière de business development et de go-to-market, par des actions économiques ciblées et des événements internationaux. L'accès au financement constitue un autre facteur de réussite. Il importe aussi de renforcer et d'animer davantage l'écosystème bruxellois".

Le projet scale.brussels, qui s’inspire du programme Scaleup Vlaanderen, prévoit notamment de diffuser un manuel destiné aux jeunes entreprises bruxelloises (conseils pratiques, listes de contrôle, choses à faire et à ne pas faire, feuilles de route, etc.). Il contiendra aussi des témoignages inspirants d’entrepreneurs bruxellois ayant réussi leur expansion à l’international. Une autre action, prévue à l’automne, sera l’organisation d’une mission économique à Copenhague, qui est réputée pour son écosystème technologique performant.