Proximus sur le point d'étendre la fibre à 95% des foyers et entreprises belges

Proximus annonce mercredi avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec un consortium de partenaires financiers belges, parmi lesquels I4B (The Belgian Infrastructure Fund) dans le but de raccorder à la fibre jusqu'à 1,7 million de foyers et d'entreprises supplémentaires dans les zones à faible densité de population.