Qatar Airways devient le nouveau sponsor maillot du PSG (qui dévoile les nouvelles tenues)

Qatar Airways vient de signer un partenariat pluriannuel pour la saison 2022/2023 avec le Paris Saint-Germain (PSG). Le partenaire aérien officiel du PSG depuis 2020 devient ainsi le nouveau sponsor maillot officiel de l'équipe de football française.

Le PSG jouera un rôle important dans le portefeuille de partenariats de Qatar Airways et permettra à la compagnie de cibler des millions de fans du club à travers le monde. Qatar Airways Holidays proposera notamment des forfaits de voyage pour les fans du PSG, qui permettront aux amateurs de se rendre à Paris et de voir Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr, Sergio Ramos ou Marquinhos en action. Les forfaits comprendront des vols aller-retour, l'hébergement et des billets de match.

D'après les informations de L'Equipe, le successeur d'Accor Live Limitless (marque du groupe Accor) sur les tuniques parisiennes dépensera entre 60 et 70 millions d'euros par an.

"Nous sommes entrés dans une nouvelle ère concernant notre partenariat avec l'un des plus grands clubs du monde – le Paris Saint-Germain", commente Thierry Antinori, chief commercial officer du groupe Qatar Airways. "En s'affichant sur le maillot Rouge & Bleu, Qatar Airways va accroître sa visibilité mondiale et son intégration dans le football, à quelques mois du début de la Coupe du monde au Qatar et bien au-delà", complète Marc Armstrong, chief partnerships officer du PSG.

En parallèle, l’Aéroport International Hamad (HIA) de Doha vient d'être désigné aéroport officiel du PSG. Le Qatar Duty Free (QDF) sera aussi le Duty Free officiel du PSG et permettra d’agrandir la boutique officielle du club au sein de l'aéroport.

Le portefeuille de partenariats sportifs mondiaux de Qatar Airways comprend également la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022TM, le FC Bayern Munich en Allemagne, la CONCACAF, la CONMEBOL ainsi que d'autres partenariats dans des disciplines sportives telles que l'équitation, le kitesurf, le padel et le tennis.