CMB.TECH, pionnier belge de l'hydrogène, va coopérer avec le port de Stockholm

L'objectif est de faire de Stockholm le port le plus durable de Suède : "sans carbone d'ici à 2030".

Le pionnier de l'hydrogène CMB.TECH, une division de la société belge Shipping Company (CMB), va travailler en étroite collaboration avec le port de Stockholm Norvik. "Un investissement stratégique révolutionnaire", annonce la Compagnie Maritime Belge.

CMB.TECH va étendre son offre de services aux compagnies maritimes et aux sociétés de transport suédoises. À l'avenir, ils pourront passer du diesel à l'hydrogène vert. Il y aura également une nouvelle station-service d'hydrogène juste à côté du port. L'objectif est de faire de Stockholm le port le plus durable de Suède.

"Le port de Stockholm a l'ambition de fonctionner sans carbone d'ici à 2030", déclare la maire Anna König Jerlmyr. Le port de Stockholm est l'un des plus grands ports de passagers au monde et l'un des plus grands ports de marchandises en Suède.