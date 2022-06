La biotech Wishbone autorisée à commercialiser aux Etats-Unis son produit dentaire à base d'os... de bovins belges 

Wishbone se lance sur le marché de la chirurgie dentaire avec une technologie qui permet d’obtenir une régénération osseuse plus rapide et une sécurité renforcée.

Comme l'explique François Blondel, président de la société liégeoise Wishbone, c'est le moment que toute entreprise attend. "Nous arrivons au stade où le produit, sur lequel nos équipes travaillent depuis plusieurs années peut entamer la phase de la commercialisation. C'est un moment très excitant", confie celui qui, déjà très actif dans le secteur biotech (Kitozyme, Kiomed…), est entré au capital de Wishbone en novembre 2021.

Fondée en 2013 par trois spécialistes en médecine dentaire de l'Université de Liège (Eric Rompen, France Lambert et Geoffrey Lecloux), Wishbone vient d'obtenir le feu vert de l'Agence américaine des médicaments (FDA). En d'autres termes, Wishbone peut procéder au lancement commercial de son produit aux États-Unis. "C'est une étape décisive et passionnante, se réjouit Daniel Bee (qui a repris la direction générale de la société en novembre, NdlR). Nos collègues chirurgiens dentaires américains ont été impressionnés par la supériorité constante des performances que nos résultats de tests montrent en comparant Wishbone aux produits de greffe osseuse que les chirurgiens utilisent actuellement".

Avec de l’os de bovins belges

Wishbone, basée à Flémalle, a développé une technologie pour la fabrication d'un matériau de xénogreffe – à savoir, un substitut osseux d'origine animale – destiné à être utilisé en chirurgie de reconstruction dentaire. "L'os de la mâchoire est le plus solide du corps humain, expose Daniel Bee. C'est aussi un os très dense, notamment en termes de vascularisation (flux sanguins). En pratique, quand vous perdez une ou plusieurs dents, cette densité est affectée et l'os de la mâchoire s'affaiblit, ce qui pose toute série de problèmes et nécessite de recourir à des implants dentaires".

Pour poser ces implants, les chirurgiens dentaires ont besoin d'avoir de bonnes fondations. "C'est comme pour une maison, reprend le CEO britannique de Wishbone. Pour avoir de bonnes fondations, il faut avoir de bons matériaux". Wishbone a développé un biomatériau à partir de la partie minérale des os de bovins… belges ! Comparativement aux produits existants, il permet à la fois d'obtenir une régénération osseuse plus rapide et une sécurité renforcée, assurent Daniel Bee et François Blondel.

Un marché global de plusieurs milliards

Dans l'attente d'une autorisation européenne (une décision est espérée d'ici la fin de l'année), Wishbone arrive donc sur le marché américain avec un produit très compétitif. La société liégeoise a d'ores et déjà établi un partenariat avec un réseau de chirurgiens dentaires de premier plan. Le traitement des premiers patients est prévu dans les prochains jours sous la supervision de deux chirurgiens de renom (l'un à Boston et l'autre à San Diego). "Notre objectif est de collaborer avec des chirurgiens influents, actifs au sein de cliniques, pour développer le produit", dit M. Bee.

Le marché des implants dentaires est en forte croissance sous l’effet du vieillissement de la population, mais aussi de l’accessibilité financière croissante de la chirurgie esthétique et reconstructive. Ce marché devrait dépasser les 8 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Soutenue par un pool d’investisseurs wallons (The Faktory, SRIW, Noshaq, Investsud, Epimède et François Blondel), Wishbone occupe actuellement une petite dizaine de personnes à Flémalle, où Wishbone a concentré son activité de R&D et de production. Le lancement commercial aux États-Unis sera financé par les 2,7 millions d’euros levés en novembre, complétés par un financement non dilutif de 1 million d’euros de Sofinex et Novalia.