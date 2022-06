La scale-up belge Myskillcamp réalise sa première acquisition en rachetant la société française Domoscio

La scale-up belge Myskillcamp annonce, ce jeudi, avoir fait l'acquisition de Domoscio, société française spécialisée en intelligence artificielle (IA) appliquée à l’apprentissage. Il s'agit de la première acquisition de Myskillcamp depuis sa fondation, fin 2013, par Kevin Tillier et Amandine Coutant.

Myskillcamp, dont le siège se trouve à Tournai, a développé une plateforme d’e-learning pour les entreprises. Elle leur donne accès à un catalogue comprenant plus de 300.000 contenus de formation sur de multiples thématiques et en plusieurs langues. La scale-up, basée à Tournai, connaît actuellement une très forte croissance de ses revenus et de ses effectifs. Elle emploie une soixantaine de personnes.

L'an dernier, Myskillcamp avait réalisé une levée de fonds de 12 millions d'euros afin d'accélérer son expansion en Europe. Déjà très active en Belgique et en France, elle cible quatre pays : Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et Suisse. Elle dispose déjà d'une équipe au Royaume-Uni et a ouvert, l'an dernier, un bureau à Dublin.

Parcours d'apprentissage adaptatifs prêts à l'emploi

"En rachetant Domoscio, nous voulons donner toutes les cartes aux équipes de formation pour individualiser l'apprentissage afin de lui donner plus d'impact, explique Kevin Tillier, CEO et cofondateur de Myskillcamp. Notre plateforme peut désormais s'intégrer avec n'importe quel LMS (Learning Management System) ou plateforme de gestion des ressources humaines du marché, et offrir aux équipes RH une vision à 360 degrés sur les besoins de formation de leurs équipes. Nous leur proposons des parcours d'apprentissage adaptatifs prêts à l'emploi dotés de contenu sélectionné auprès de nos partenaires". Kevin Tillier ajoute que l'objectif de Myskillcamp a toujours été de "révolutionner le monde de la formation en créant une plateforme tout-en-un".

Pour Benoit Praly, CEO et cofondateur de Domoscio, le rapprochement avec Myskillcamp permet de passer à l'étape supérieure : utiliser les technologies d'adaptive learning pour offrir des expériences d'upskilling prêtes à l'emploi. "Nos deux entreprises détiennent chacune un outil essentiel dans la transformation de l'univers de la formation et ces outils s'unissent naturellement".