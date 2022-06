Une grande partie de ce montant (70 %, 174 millions d'euros) est destinée à financer la recherche et le développement en Belgique.

Le "Big pharma" a versé plus de 255 millions à des professionnels de la santé l'an dernier

L'industrie pharmaceutique et de technologie médicale a versé plus de 255 millions d'euros à des professionnels et organisations belges de la santé, selon la dernière publication du registre "betransparent" jeudi.

Près de 70 % du total (174 millions) était destiné à financer la recherche et le développement en Belgique. Environ 5 % du total versé, soit 13,31 millions d'euros, n'est pas déterminé. Outre la R&D, les montants octroyés peuvent aussi couvrir les invitations à des congrès scientifiques (11 %, 27,129 millions d'euros), être des donations ou subsides (8 %, 21,381 millions) ou encore payer les services de consultance d'un médecin faisant référence (8 %, 19,524 millions).

Depuis 2017, les dépenses au profit du monde médical doivent être déclarées en Belgique et sont ensuite publiées dans le registre officiel "betransparent".

Rôle de la crise sanitaire

L'an dernier, 624 entreprises pharmaceutiques ou de technologie médicale ont versé pour 255 420 559 euros à 9 449 bénéficiaires. Ces derniers sont des prestataires de soins (7 863), des institutions de soins (1 397) ou encore des organisations de patients (189).

Si le montant global est relativement similaire à celui versé en 2019, dernière année avant la pandémie (quelque 248 millions à l'époque), les justifications ont évolué avec les contraintes liées à la crise. Ainsi, les montants versés pour la R&D ont augmenté de 13 % et ceux n'étant pas déterminés de 45 %. Logiquement, le budget alloué aux congrès a fortement baissé (-36 %).

Le nombre de bénéficiaires a également connu une forte baisse: de 15 923 en 2019, ils n'étaient que 9 449 l'an dernier à toucher une part des 255 millions d'euros. Si le nombre d'organisations de patients bénéficiaires est resté relativement stable (passant de 168 à 189), les prestataires de soins sont près de deux fois moins nombreux (environ 13 500 à l'époque), tout comme les institutions de soins (près de 2 300 en 2019).