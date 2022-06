La production de chocolat à Wieze (Flandre orientale) reste suspendue jusqu'à nouvel ordre. Par précaution, la société a contacté tous les clients et leur a demandé de bloquer tous les produits qui ont pu être expédiés.

Le chocolatier Barry Callebaut arrête la production dans la plus grande chocolaterie du monde après avoir détecté la présence de salmonelle

Le producteur de chocolat Barry Callebaut a arrêté la production dans son usine de Wieze, en Flandre orientale - la plus grande chocolaterie du monde - après la découverte de salmonelles dans un lot de production. L'entreprise l'a annoncé jeudi. Tous les produits chocolatés fabriqués à Wieze après le 25 juin ont été bloqués. L'usine, qui produit du chocolat liquide et solide, a été fermée. Pour l'instant, selon le porte-parole Korneel Warlop, rien n'indique que le chocolat ait atteint les consommateurs. "La grande majorité des produits sont encore chez nous. Le reste se trouve dans les grands magasins de nos clients", dit-il. Depuis Wieze, le chocolat est envoyé aux transformateurs, donc pas directement aux consommateurs. Plus tard dans la journée de jeudi, cela pourrait être confirmé.

Le lundi 27 juin, Barry Callebaut a découvert un lot de production positif aux salmonelles, fabriqué à Wieze. "Les programmes robustes de sécurité alimentaire ont permis d'identifier rapidement la lécithine comme source de contamination", a-t-il déclaré. Barry Callebaut a elle-même informé l'agence fédérale de sécurité alimentaire (FAVV) de l'incident et, par mesure de précaution, a arrêté toutes les lignes de production de chocolat à Wieze. Tous les produits fabriqués depuis le test ont été bloqués.

Production suspendue

La production de chocolat à Wieze reste suspendue jusqu'à nouvel ordre. Par précaution, la société a contacté tous les clients et leur a demandé de bloquer tous les produits qui ont pu être expédiés.

Barry Callebaut prendra le temps de rechercher la cause principale de la contamination et tiendra la FAVV informée pendant ce processus. "Lorsque cela sera terminé avec succès, les lignes de production seront nettoyées et désinfectées avant la reprise du processus de production." L'entreprise ne peut pas dire combien de temps la production sera arrêtée. La FAVV devra également donner le feu vert pour le redémarrage.

La société attend des informations supplémentaires dans le courant de la journée de jeudi, déclare le porte-parole Korneel Warlop.

Wieze emploie 1 200 personnes, dont 600 travaillent dans l'usine. Ils sont également présents le jeudi. Ils se préparent à nettoyer complètement le site.

En avril, le chocolatier Ferrero a dû fermer sa chocolaterie d'Arlon après une contamination à la salmonelle. Ce n'est qu'en juin que l'usine a été autorisée à redémarrer sous certaines conditions.