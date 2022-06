Le Royaume-Uni prend des mesures face au chaos dans les aéroports

Aides au recrutement et soutien aux passagers: face au chaos dans les aéroports britanniques, le gouvernement a annoncé jeudi un plan pour soutenir un secteur aérien dépassé par la demande à l'orée des vacances d'été.

L'exécutif cherche à "éviter une répétition" des sévères perturbations enregistrées notamment lors des vacances de Pâques, ou ces jours-ci. Entre des files d'attente à rallonge dans plusieurs aéroports du pays et des annulations de vols en série, le transport aérien britannique peine à absorber le redémarrage de la demande, notamment par manque de main d'oeuvre, après les licenciements intervenus durant la pandémie.

Le gouvernement a donc appelé les compagnies à mettre en oeuvre des plannings de vol réalistes et à "alerter les passagers le plus tôt possible" en cas de perturbations, selon un communiqué. Il prévoit aussi d'accélérer les vérifications de sécurité effectuées par les autorités avant l'embauche de personnel dans les compagnies aériennes ou les aéroports, un des points régulièrement soulevés par le secteur pour expliquer les difficultés de recrutement.

Londres avait déjà annoncé la semaine dernière un assouplissement temporaire des règles régissant les créneaux de décollage et d'atterrissage pour permettre aux compagnies d'adapter leur planning de vol cet été sans pour autant perdre leurs droits pour la saison suivante.

Alors que le Brexit a réduit les possibilités d'embauche de personnel européen, le gouvernement britannique assure en revanche que davantage d'immigration ne serait pas une solution, car les problèmes "concernent (aussi) dans l'UE et les Etats-Unis".

Alors que la grogne sociale augmente dans le pays face à l'inflation, des membres du personnel au sol de British Airways à Heathrow ont récemment annoncé une grève sur les salaires prévue pour cet été.