Soldes : fin des fausses bonnes affaires

Une nouvelle loi adoptée cette année évince les fausses promos et les prétendus prix cassés. Désormais, le prix barré sera le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant le début des soldes.

Les soldes d’été qui débutent ce vendredi 1er juillet seront-ils un bon cru ? Les commerçants n’en sont pas convaincus.

En tous les cas, pas les plus de 400 que l'UCM a interrogés, qui font état d'une "situation compliquée où les clients vont soit profiter des prix soldés, soit faire l'impasse, tant leur pouvoir d'achat est fragilisé", jugent-ils. Quasiment un commerçant sur deux (46 %) s'attend à une baisse des ventes.

30 % à l’entame des soldes, comme d’habitude

Ils ont d'ailleurs fixé leurs premières remises à minimum 30 %. Ce qui "donne le ton", note l'UCM. La pratique est toutefois entrée dans les mœurs commerciales il y a quelques années déjà, depuis que les ventes couplées sont autorisées. Depuis 2010 mais de manière généralisée depuis 2012, les -25 % d'antan font en effet les beaux jours du mois de juin via les offres de type "2e article à moitié prix".

Plus marquant par contre est le fait qu’il n’y aura pas ou peu d’ouvertures ce dimanche, au 3e jour des soldes, l’accent étant mis sur les seuls deux premiers.

Du côté du SNI, le regard est plus positif. Les 150 détaillants interrogés voient ces soldes d'été 2022 comme un bel événement commercial "après deux années très compliquées marquées par la pandémie et les multiples fermetures imposées par les autorités". Plus de six retailers sur dix s'attendent d'ailleurs à un chiffre en hausse ou stable par rapport à l'année dernière. Malgré des craintes, pour 75 % d'entre eux, liées à l'inflation et à la hausse des coûts de l'énergie.

Nouvelle loi

Si, au premier regard, ces soldes 2022 ressemblent à d'autres soldes – prix barrés et remises, utilisation du terme "soldes", possibilité de vendre à perte -, dans le détail, il y aura une nouveauté. Pas tant dans les remises que dans le prix de référence. "Désormais, le prix qui est barré doit être indiqué et il doit impérativement être le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours ouvrables précédant les soldes", indique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie. Avant ces soldes-ci et la nouvelle loi votée cette année, le prix de référence était… "le plus bas appliqué pendant une certaine période". Qui pouvait être plus ou moins longue, et plus ou moins ancienne.

Une notion liée à une décision européenne jugée floue pour les commerçants, les consommateurs et les inspecteurs du SPF Économie. "Aujourd'hui, c'est plus clair, ajoute Etienne Mignolet. La remise se fait sur le prix le plus bas pratiqué courant du mois de juin." Même s'il ne l'a été qu'un ou deux jours, au moment d'une braderie, par exemple, ou quinze jours avant d'être artificiellement gonflé en prévision des soldes. "C'est plus objectivable et plus facile."

À noter que l’obligation d’appliquer un prix de référence n’est valable que dans la mesure où l’entreprise annonce une réduction spécifique mesurable (-30 % par exemple). Elle ne s’applique en revanche pas pour des offres conjointes (1+1 gratuit, 2 pour le prix d’1…), des offres conditionnelles (2e à moitié prix) ou des communications générales où aucune réduction de prix mesurable n’est annoncée (“meilleur prix”, “prix le plus bas”, “promo”).