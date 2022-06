Un hôtel volant pouvant accueillir 5000 passagers sans jamais atterrir sur Terre, voici le nouveau projet de la société Sky

La société spécialisée dans les croisières, Sky, vient de dévoiler l'un de ses très ambitieux projets: un hôtel volant imaginé par Hashem Alghaili. Il s'agit d'un immense avion qui aurait la taille d'un immeuble et qui serait entièrement piloté par une intelligence artificielle. L'appareil serait équipé par 20 moteurs propulsés par la fusion nucléaire pour ne jamais avoir à atterrir sur Terre. De fait, il serait apte à voler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans interruption et ce pendant plusieurs années.

Dans une vidéo, l'entreprise dévoile son idée futuriste. L'avion aurait à son bord un restaurant, un centre commercial, une salle de gym, une plate-forme panoramique, un centre commercial, des salles de cinéma, de théâtre et une piscine. Toutes les activités ont été pensées pour que les voyageurs n'aient pas envie de redescendre sur Terre. Les couples pourront même se marier dans les airs si tel est leur souhait. Au total, 5.000 passagers pourront embarquer.

Très impressionnante, la vidéo a reçu un accueil mitigé. De fait, certains internautes ont pointé du fait que le prix du billet serait très certainement faramineux et que seuls les plus riches pourront s'offrir un tel voyage. D'autres ont également fait part de leur inquiétude en ce qui concerne l'utilisation du nucléaire et la taille de l'appareil, craignant un éventuel crash... Pour d'autres en revanche, le Sky Cruise serait tout simplement l'avenir des transports.