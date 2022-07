E. Amory (GSK) : "Il y a déjà eu cinquante variants du coronavirus et ils vont continuer à évoluer. Il faudra trouver l'anticorps universel, la solution"

“Le vaisseau amiral”. C’est comme cela qu’Emmanuel Amory, nouvel administrateur délégué de GSK Belgique, qualifie l’implantation belge de la multinationale pharmaceutique. Il faut dire que le site de Wavre a des allures de campus américain mêlé à un site industriel et qu’avec ses 9 000 employés en Belgique sur les 17 000 dans le monde (90 000 employés en tout dans le monde, toutes filières confondues) pour la filière vaccin, notre pays est au cœur de cette branche “vaccins”.

"C'est pour cela que nous parlons de glo-BEL-isation", lance, non sans humour, le dirigeant, alors que son entreprise représente pas moins de 10 % des exportations wallonnes totales.

Et alors qu’il nous explique les raisons du récent changement de logo, nous abordons avec lui les défis qui attendent GSK, qui, malgré sa position de leader dans le secteur, s’est fait doubler sur le développement de vaccins contre le Covid. Ce qui l’a fait passer de la première à la quatrième place en termes de chiffres d’affaires. L’américain Pfizer ayant tiré son épingle du jeu grâce à son rapprochement avec l’Allemand BioNTech.

"C'est une compétition saine, qui nous stimule. Ça nous aide à retrousser nos manches et à essayer de mieux faire", lance à ce propos le dirigeant. "Les succès du passé ne doivent pas nous faire croire que les succès futurs seront là. Tout reste fragile dans ce monde", avance-t-il d'un ton sage.

70 millions d’euros pour la production d’un nouveau vaccin

L’administrateur en a profité pour annoncer l’investissement de 70 millions d’euros pour la production du vaccin contre le VRS, le virus respiratoire syncytial, sur son site de Wavre. Reste à ce que l’étude de phase 3 soit dévoilée et que, en cas de résultats positifs, l’Agence européenne du médicament en valide la commercialisation.

Et niveau Covid ? GSK a-t-il loupé le coche avec son partenaire Sanofi ?

"Nous travaillons sur un vaccin protéiné avec adjuvants", avance-t-il. Les résultats sur le variant beta semblent meilleurs que pour les vaccins à ARNm, avance-t-il. "Nous travaillons aussi sur la technologie ARN, sur laquelle nous avions pris du retard. Mais on a un portefeuille beaucoup plus important", glisse-t-il, justifiant la moins grande agilité par rapport au développement de cette technologie, qu'il reconnaît être "un bond scientifique énorme".

"Les variants vont évoluer. Il y a déjà eu cinquante mutations et ça va continuer. Il faudra trouver l'anticorps universel ou trouver une solution comme pour le vaccin contre la grippe (qui mute beaucoup mais relativement facile à adapter, NdlR)", lance-t-il à ce sujet."L'effet de mémoire est primordial. Les gens veulent un vaccin efficace et qui dure dans le temps", ajoute-t-il.

La séparation de la division médicaments sans ordonnance

GSK a également déjà annoncé scinder ses activités, en se “séparant” de l’activité “médicaments sans ordonnance”, en en faisant une entité à part entière.

"C'est l'une des plus grosses séparations de ces vingt dernières années dans le secteur", lance Emmanuel Amory. Effectivement, la division a généré plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 sur les 39,5 milliards globaux, ce qui n'est pas rien.

"Quand un pilier devient aussi gros, la diversification devient distraction. Il y a une dichotomie business. Pour les investisseurs, ce ne sont pas les mêmes risques d'investir dans l'OTC ('over the counter', soit les médicaments sans ordonnance, NdlR) et les vaccins. Les risques ne sont pas les mêmes", justifie Emmanuel Amory. Si la vente de la branche aurait pu se faire – puisque de nombreuses propositions auraient été faites -, l'administrateur affirme que celles-ci n'étaient pas assez intéressantes, d'où une simple scission et la création donc d'Haleon, qui aura sa propre cotation en Bourse d'ici fin juillet. Pour les investisseurs, leurs possessions ne seront pas diluées mais libre à eux de conserver un titre désormais séparé dans les deux entités ou de privilégier une branche plutôt qu'une autre.

Fini les tensions ?

Côté climat social, alors que ces dernières années étaient chahutées, Emmanuel Amory a tenu à faire le point. "Nous avons fait un maximum pour le pouvoir d'achat des travailleurs". Les syndicats ? "Je considère qu'ils ont une place importante, un rôle à jouer, qu'ils représentent les travailleurs et sont pertinents. Ce qui va moins bien, c'est dans la forme, la communication est souvent beaucoup trop conflictuelle", glisse-t-il, insistant sur le fait que selon lui, les partenaires sociaux ont un rôle pour améliorer l'image et conserver la confiance des investisseurs.

Concernant les défiances de certains, dont celles formulées par le fonds activiste Elliott vis-à-vis d'Emma Walmsley, la CEO, pour Emmanuel Amory, tout cela peut être rangé parmi les souvenirs du passé. "Depuis, en un an, le titre a pris 20 % en Bourse. C'est un rendement rare", se félicite-t-il à ce propos, décidé d'aller de l'avant.