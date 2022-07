Geoffroy Gersdorff est nommé Directeur Général de Carrefour Belgique

Geoffroy Gersdorff, actuellement directeur au sein du groupe de distribution, a été nommé directeur général de Carrefour Belgique. Il exercera ses nouvelles fonctions dès lundi 4 juillet et remplace François Melchior de Polignac. "Je compte sur Geoffroy Gersdorff, qui connaît parfaitement Carrefour Belgique et ses différents métiers, pour porter avec énergie et détermination l'indispensable redressement de nos activités", déclare le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, cité dans un communiqué.

Geoffroy Gersdorff est diplômé de l'Université catholique de Louvain et de la Solvay Brussels School of Economics & Management. Il a rejoint Carrefour Belgique en 1997.

Par ailleurs, Laurent Vallée est nommé directeur exécutif de la zone Europe du Nord du groupe Carrefour.