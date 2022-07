Le nouveau patron de Carrefour Belgique aura du pain sur la planche

Geoffroy Gersdorff a en effet été nommé directeur général de l’enseigne française pour le marché belge. Cela fait plus de vingt ans qu'un Belge n'avait plus été nommé à ce poste. Les défis à relever seront nombreux.

Du changement à la tête de Carrefour Belgique, la filiale belge du géant français de la grande distribution.

Geoffroy Gersdorff a été nommé directeur général de l'enseigne pour le marché belge. Il prend ses fonctions dès le début de ce mois de juillet. "Je compte sur Geoffroy Gersdorff, qui connaît parfaitement Carrefour Belgique et ses différents métiers, pour porter avec énergie et détermination l'indispensable redressement de nos activités", a déclaré Alexandre Bompard, le grand patron de Carrefour.

Geoffroy Gersdorff a, en effet, une longue expérience dans le monde de la grande distribution. Après avoir décroché ses diplômes à l’Université Catholique de Louvain et à la Solvay Brussels School of Economics&Management, il rejoint dès 1997 Carrefour Belgique. Il y occupera de nombreuses fonctions, d’abord au sein de la direction marchandise, puis dans le domaine commercial. En 2011, il prend en charge, au niveau du groupe Carrefour cette fois, le développement de la marque propre internationale. Avant un retour en Belgique en 2013, comme directeur marchandise, puis responsable financier des hypermarchés et comme secrétaire général à partir de 2018. Avant d’être nommé en 2020 directeur offre et marchandise au niveau du groupe.

En nommant Geoffroy Gersdorff à la tête de son importante filiale – Carrefour compte pas moins de 786 magasins dans notre pays, présents sous plusieurs formats –, l’enseigne française a donc joué la carte belge. Et ce n’est pas un détail : cela fait plus de vingt ans qu’un Belge n’avait plus occupé ce poste. En réalité depuis l’intégration des magasins GB au sein de la famille Carrefour. Mais le géant de la distribution a aussi sans doute voulu récompenser la loyauté et la grande expérience de ce professionnel du retail.

Geoffroy Gersdorff ne manquera pas de défis à relever. En premier lieu, celui d’améliorer la rentabilité des activités belges, insuffisante aux yeux de son actionnaire français. Dans un secteur où les marges sont faibles et alors que l’horizon économique s’assombrit (inflation, ralentissement économique, pénuries…), cela ne sera sans doute pas une promenade de santé…