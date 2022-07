L’Europe montre plus de souplesse à leur égard pour la réduction des émissions de CO₂.

Les marques de luxe prennent aussi le tournant électrique... mais à vitesse plus modérée

Le Parlement européen avait acté le 9 juin dernier la fin de la vente des voitures à moteur thermique à l’horizon de 2035, un vote confirmé avec quelques légères adaptations cette semaine par les ministres de l’Environnement.

Ce même Parlement avait aussi voté en faveur d’un amendement octroyant un régime de préférence aux “petits” constructeurs, épargnés par les objectifs de réduction graduelle d’émission de CO₂ de leurs véhicules imposées aux marques généralistes (BMW, Toyota, Volvo, Peugeot…), sous peine d’amende salée.

Cette décision, notamment soutenue par les Eurodéputés italiens, a été qualifiée d’“amendement Ferrari”. Il permet aux marques vendant moins de 10 000 voitures par an en Europe d’être dispensées d’effort sur les émissions de CO₂ jusqu’en 2036.

L’emploi est une préoccupation

Les mêmes ministres de l’Environnement ont entériné cette entorse qui peut permettre à Ferrari, Maserati ou encore Lamborghini d’échapper à d’éventuelles amendes. Or, les diminutions moyennes de CO₂ doivent être de 55 % sur l’ensemble de leurs ventes pour chaque constructeur d’ici 2030, selon la règle générale du plan de la Commission européenne “Fit for 55”.

Les critiques avaient logiquement fusé face à cette politique de deux poids deux mesures privilégiant les marques dont les véhicules sont les plus polluants et qui plus est réservés à une certaine élite.

L’emploi, comme souvent, n’est pas étranger à cette démarche. Les marques de luxe sont en soi de gros pourvoyeurs d’emploi. Ferrari, c’est 4 500 personnes, pour un peu plus de 11 000 véhicules vendus à l’échelle mondiale en 2021. Lamborghini, c’est quelque 1 800 membres du personnel pour 8 405 ventes l’an dernier.

Si les attaques contre ce régime de faveur sont compréhensibles, les marques de luxe n’en sont pas moins engagées sur le chemin de l’électrification de leurs gammes, à des rythmes bien souvent moins élevés que la vitesse de pointe de leurs bolides.

Les calendriers diffèrent

Le calendrier diffère selon les marques pour l’arrivée d’une première voiture 100 % électrique dans leur gamme.

La Lotus Eletre peut déjà être réservée avec un acompte de 2 500 euros, avec livraison prévue en 2023. C’est aussi 2023 pour Maserati, 2024 pour Alpine (groupe Renault), 2025 pour Aston Martin et Ferrari ou encore dans la deuxième moitié de la décennie pour Lamborghini.

Un premier modèle, en soi, ne signifie pas grand-chose. Benedetto Vigna, le nouveau PDG de Ferrari, a placé la barre plus haut voilà quelques jours. "Les modèles 100 % électriques et hybrides devraient représenter 60 % de la production d'ici 2026 et 80 % d'ici 2030", a-t-il annoncé. D'ici 2026, 35 % des investissements seront réservés aux véhicules 100 % électriques.

Maserati (groupe Stellantis) est bien plus ambitieuse : si la Gran Turismo électrique est attendue l’année prochaine, la marque au trident va rapidement déployer toute une gamme dans ce créneau. Chaque modèle aura pour 2025 au plus tard une version électrique. Surtout, la marque sera 100 % électrique en 2030. Ce sera aussi le cas de Rolls-Royce (groupe BMW) et de Bentley (VW).

Bugatti à la traîne

Seul Bugatti n’a pas encore dévoilé de calendrier à ce sujet. La marque française est toutefois détenue majoritairement par le constructeur croate Rimac, qui produit des voitures de sports électriques, à 2,5 millions d’euros pour la Nevera, commercialisée en Belgique par D’Ieteren. Une paille par rapport aux 9,5 millions d’euros que Cristiano Ronaldo a, semble-t-il, payé récemment pour une Bugatti Centodieci.

Il n’en reste pas moins que, pour convaincre les amateurs de performances, ces marques doivent aussi aligner de solides références. La Lotus peut atteindre les 100 km/h en moins de 3 secondes. Ce serait 1,5 seconde pour la Bentley électrique.

Pour parvenir à cela, il faudra nourrir la bête. Le Spectre, nom du premier modèle électrique de Rolls-Royce, embarquerait une batterie de 700 kilos pour un poids estimé de l’ordre de 3 tonnes. Pas de quoi, sans doute, réconcilier les voitures de luxe avec les avocats d’un monde plus durable.