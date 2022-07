Une voiture sur quatre immatriculée en Belgique en 2022 est une premium allemande

Les temps restent favorables pour les marques de luxe et de sport comme Ferrari, Alpine, Bentley et Rolls-Royce.

Les optimistes y verront un motif de satisfaction : la chute des ventes de voitures neuves s’est stabilisée au mois de juin, enregistrant une baisse de 15,35 % par rapport au même mois de 2021. En mai, l’évolution sur douze mois était de – 16,68 %. Sur les six premiers mois de l’année, la baisse est de 15,92 % par rapport au 1er semestre 2021, selon les dernières statistiques de la Febiac, la Fédération belge de l’Automobile et du Cycle.

En chiffres absolus, cela donne 34 814 immatriculations en juin 2022, conte 41 126 l'an dernier. Sur les six premiers mois de l'année, c'est 195 387 véhicules neufs, soit une baisse de 37 004 par rapport au 1er semestre 2021. Le coupable n'est pas à chercher bien loin : "les retards de production consécutifs à la pénurie de semi-conducteurs et d'autres composants", pointe la Febiac.

En ce qui concerne les marques, le Top 10 reste identique à un mois d’écart à l’exception de la 10e place, qui revient à Ford (11e en mai) au détriment de Volvo, qui se retrouve cette fois 13e pour six immatriculations de moins qu’Opel.

Parmi les marques dont un seul véhicule a été immatriculé en juin, on retrouve Bugatti, McLaren et Lotus (- 87,50 % par rapport à juin 2021).

©IPM Graphics

Les marques de luxe et de course continuent du reste à bien se comporter sur les six premiers mois de 2022, avec une progression de 27 % pour Ferrari (90 voitures), de 95% pour Alpine (82 voitures), de 60% pour Bentley (77 véhicules), de 19% pour Lamborghini (37) et même de 333 % pour Rolls-Royce, à 13 unités en six mois.

2 222 Tesla immatriculées

Dans le top 5, les marques premium allemandes continuent à truster les places : BMW (1er), Mercedes (4e) et Audi (5e). Une voiture sur quatre immatriculée en 2022 arbore le logo de l'une de ces trois marques. Porsche arrive bien plus loin, à la 22e place, mais avec une hausse de 33 % de ses ventes sur un an.

Les belles progressions sont rares dans le classement pour les marques généralistes au-dessus de la barre des 1 000 immatriculations. La plus notable est celle de Toyota (7e) avec une hausse de ses ventes de 32 % toujours sur six mois, à 11 300 unités. Le constructeur japonais était encore 10e sur l’ensemble de l’année 2021. Tesla est pour sa part en progression de 52 % à 2 222 voitures électriques immatriculées, dont 490 sur le seul mois de juin. DS (groupe Stellantis) peut se prévaloir d’une solide progression de 43,5 % à 1 487 véhicules. Les gros perdants sont Jaguar (-61 %), Fiat (-51 %) et Skoda (-41 %).