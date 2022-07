Volvo Cars va ouvrir une usine en Europe pour la première fois depuis 60 ans

Volvo Cars va ouvrir une usine en Slovaquie, sa troisième en Europe et dédiée à la fabrication de voitures électriques, a annoncé vendredi le constructeur automobile suédois. Il s'agit "de la première ouverture d'une usine de production européenne de Volvo depuis près de 60 ans", souligne la marque suédoise dans un communiqué.

Ce site, qui représente un investissement d'1,2 milliard d'euros, doit être construit à partir de 2023 à Kosice dans l'est du pays, avec une production en série prévue pour 2026. Il s'ajoute aux deux usines historiques du constructeur scandinave, à Torslanda près de Göteborg en Suède, et à Gand en Belgique, lancées toutes deux dans les années 1960.

L'usine doit permettre à Volvo de "répondre à la demande soutenue de ses clients pour les voitures électriques et capter un futur potentiel de croissance" avec "plusieurs milliers d'emplois créés", indique le constructeur, propriété du chinois Geely.

Objectif 100 % électrique

Volvo avait annoncé il y a deux ans que toutes ses voitures seraient 100 % électriques d'ici 2030, avec la fin des motorisations thermiques et hybrides.

Dans cette nouvelle stratégie en "triangle", Gand sera centré sur l'Europe de l'Ouest, Torslanda sur l'Europe du Nord et Kosice sur l'Europe centrale.

Volvo, qui entend porter ses ventes à 1,2 million de voitures par an autour de 2025, prévoit une capacité de 250.000 véhicules par an sur son site slovaque. Le groupe n'a pas précisé un éventuel impact sur la production de ses deux autres usines européennes, en cours de transformation pour produire 100 % de voitures électriques. Mais il a rappelé que Gand et Torslanda avaient à elles deux une capacité de production de 600.000 véhicules par an.

En 2021, Volvo Cars avait écoulé quelque 699.000 véhicules dans le monde, dont 293.000 en Europe, 172.000 en Chine et 122.000 aux Etats-Unis, selon les chiffres du constructeur.

L'américain Ford avait vendu Volvo Cars à Geely pour 1,8 milliard de dollars en 2010. En douze ans, le constructeur suédois a redressé spectaculairement ses comptes et son image de marque, surfant sur la vague des SUV premium.

Le groupe est distinct depuis 1999 du géant des poids lourds Volvo Group, resté lui sous pavillon suédois indépendant.