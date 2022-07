Olivier De Schutter (rapporteur spécial à l'ONU) : "Cinquante millions de personnes sont menacées de famine"

Fils d'un diplomate, Olivier De Schutter a vécu dans de nombreux pays "en développement". "Ce sont des pays qui me touchent énormément", explique-t-il.

Docteur en droit, le quinquagénaire est professeur à l'UCLouvain depuis 1999. "J'ai aussi enseigné dans pas mal d'universités américaines". En 2008, il est devenu rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme à l'Organisation des Nations unies (ONU). Un poste non rémunéré mais très énergivore ("j'y consacrais entre 40 et 50 heures par semaine et je devais en plus donner mes cours à l'UCL") qu'il quittera en 2014. J'ai commencé lors de la crise de 2008 et on a fait énormément progresser des thèses comme l'agroécologie".

Depuis le 13 mars 2020, "soit le jour où Genève entamait son premier confinement à cause du Covid", le Bruxellois est rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et l'extrême pauvreté. "Les crises sont parfois des opportunités pour faire avancer les choses". Entre le Népal, le Liban ou le Kirghizstan, celui qui a reçu le titre de baron par le roi Albert II en 2012 s'est rendu compte du "grand ressenti" qu'ont beaucoup de pays du Sud envers les pays occidentaux.

"Mon prédécesseur à l'ONU était le sociologue Jean Ziegel et il a publié un bouquin nommé la 'Haine de l'Occident' qui explique ce ressentiment. Il y a un désir légitime de beaucoup de pays en développement d'être mieux entendus sur la scène internationale. Nous sommes dans un monde devenu multipolaire et mon rôle est surtout celui d'un diplomate qui tente de concilier les attentes de chacun". Olivier De Schutter est un adepte de la randonnée en montagne. C'est aussi un grand fan du philosophe allemand Hartmut Rosa dont il fait sien le concept de "résonance".

Les prix des denrées agricoles flambent. Quelle est votre analyse de la situation ?

Nous revivons, en plus grave, la crise alimentaire de 2008. À l’époque, le prix du baril avait atteint 140 dollars et on avait assisté à des émeutes de la faim dans une quarantaine de pays. Malheureusement, nous payons aujourd’hui notre incapacité à tirer les leçons de cette crise de 2008.

Quelles leçons n’avons-nous pas tirées ?

Premièrement, nos systèmes alimentaires sont toujours très dépendants des énergies fossiles. Notre agriculture intensive est très gourmande en engrais azotés (NdlR : produits à partir de gaz naturel) et en pesticides. L'agriculture utilise également des machines très énergivores. L'affolement des prix énergétiques se répercute donc sur les prix alimentaires. Deuxièmement, de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient restent très dépendants des importations pour nourrir leurs populations. On dénombre 26 pays dont plus de 50 % des importations de blé viennent de Russie et d'Ukraine.

La spéculation joue aussi un rôle…

C’est la troisième leçon qui n’a pas été tirée. Les quatre plus grands traders céréaliers du monde, Archer-Daniels-Midland, Cargill, Bunge et Louis Dreyfus, qui contrôlent entre 75 et 80 % du marché, sont en train de parier sur une hausse continue des prix, ce qui fait paniquer les marchés. On peut se demander pourquoi ces firmes ne sont pas mieux régulées ? Une autre source de spéculation, plus difficile à contrôler, provient d’acteurs purement financiers. Les fonds et banques d’investissement parient sur l’évolution des prix agricoles, uniquement dans le but de maximiser leurs profits, ce qui affole les marchés. La hausse des prix agricoles ne s’explique donc pas entièrement par les fondamentaux de l’offre et de la demande.

Que faut-il faire pour réduire la volatilité ?

En 2011, le système international AMIS d’information sur les stocks et la qualité des récoltes a été mis en place. À l’exception de la Chine, la plupart des pays contribuent à l’échange d’informations. Mais les grands traders, qui détiennent 60 % des stocks mondiaux, ne donnent aucune information. Les acteurs de marché, qui ne connaissent pas l’état des stocks mondiaux, craignent donc la pénurie et retardent leurs ventes. Cela crée une panique qui pourrait être évitée si ces grands traders fournissaient l’information via AMIS.

Faut-il supprimer les contrats à terme sur les produits agricoles ?

Les marchés agricoles sont très particuliers : la météo et les épizooties peuvent faire varier fortement la production. Le cycle du cochon intensifie aussi les mouvements : si le prix du soja est élevé, les agriculteurs vont en produire davantage, ce qui va faire chuter les prix et entraîner un manque la saison suivante. Les contrats à terme permettent donc aux acheteurs et aux vendeurs de se couvrir contre la volatilité des prix. Le problème est que les contrats à terme sur les produits agricoles sont devenus un important marché sur lequel les grandes institutions financières spéculent. La même tonne de blé est échangée 10 à 15 fois par des acteurs financiers, ce qui accentue la volatilité. En outre, les investisseurs adoptent un comportement moutonnier, ce qui créé des bulles spéculatives.

Faut-il réserver les contrats à terme aux acheteurs réellement intéressés par l’acquisition physique de denrées agricoles ?

Le problème est qu'il est devenu compliqué de différencier les différents acteurs. Un trader céréalier comme Cargill a une filiale dont le seul métier est de spéculer comme un fonds d'investissement. Or, cette activité génère plus de profits que le véritable trading de céréales. Inversement, Goldman Sachs a investi dans des hangars, des silos, et dispose d'une logistique, ce qui le rapproche d'un vrai trader.

Que faire alors ?

Un outil efficace serait d’avoir une meilleure transparence des marchés via le système AMIS.

On ne peut pas plafonner les prix ?

Je ne vois pas comment on pourrait faire cela.

Selon vous, la situation est-elle pire qu’en 2008 ?

Je ne veux pas jouer au prophète de l’apocalypse, mais on se dirige vers des prix élevés pour une année encore au minimum. Le problème majeur est le coût élevé des intrants pour tous les agriculteurs. Les récoltes mondiales de juillet, août et septembre seront donc un peu en dessous de 2021, qui était une année record. À cela s’ajoute le fait que 25 millions de tonnes de blé ukrainien dorment dans des silos le long de la mer noire. Cette situation pourrait faire chuter de 40 % la production ukrainienne cette année. En effet, il n’y aura pas de place pour stocker les nouvelles récoltes. En outre, les producteurs ukrainiens n’ont pas de cash car ils n’ont pas pu vendre leur récolte précédente.

On ne connaît pas les intentions russes…

Sur 750 millions de tonnes de blé produites annuellement, 100 millions sont entre les mains de la Russie. Les marchés pourraient donc paniquer si la Russie n’exportait rien. Les prix vont donc rester très élevés, voire monter vers la fin d'année.

Quels pays sont les plus vulnérables ?

J’évoquais les 26 pays très vulnérables dont plus de 50 % des importations de blé proviennent de Russie et d’Ukraine. C’est 70 % pour Madagascar, 100 % pour l’Érythrée, 80 % pour la RDC, 90 % pour la Somalie. L’ONU a identifié vingt points chauds dans le monde où cinquante millions de personnes sont menacées de famine. En Éthiopie, au Nigeria, au sud Soudan, au Yémen, en Afghanistan, en Somalie. Une intervention d’urgence est donc nécessaire.

Selon vous, la communauté internationale est-elle assez réactive ?

Je suis frappé qu’en dépit de la répétition des crises alimentaires, il n’existe pas de mécanisme qui oblige les pays susceptibles d’aider à intervenir. Quand l’alerte est déclenchée, cela prend quatre à six mois pour trouver des stocks et les acheminer dans le pays en crise. Dans l’intervalle, les populations migrent. Résultat, le cheptel est abandonné et les champs ne sont plus ensemencés. Les populations en viennent à dépendre entièrement de l’aide humanitaire. La communauté internationale est incapable d’anticiper les crises : c’est comme si on commençait à recruter des pompiers alors que l’incendie est déjà déclaré. Le G7 a organisé une réunion à ce sujet le 13 mai dernier. Mais rien n’a été fait concrètement pour accélérer le déploiement de l’aide humanitaire, ce sont des effets d’annonce.

Le marché agricole ressemble à un Far West. Serait-il possible de le réguler ?

Je suis sidéré par le fait qu'on accorde si peu d'attention à ce marché en dépit du très haut degré de concentration qui le caractérise. Par leur seule force de frappe financière et leur capacité à contrôler le marché, les grands traders font beaucoup d'argent très facilement. Oui, il faudrait enquêter sur les abus de position dominante qui peuvent caractériser ces acteurs. La difficulté est que ces acteurs ont une capacité à traduire leur position dominante en influence politique. Ils peuvent dire : "Ne nous entravez pas, sinon nous ne pourrons plus satisfaire la demande mondiale de produits alimentaire à bras prix". C'est le jeu très pervers qu'ils jouent. On peut néanmoins s'étonner que les agences chargées d'enquêter sur les abus de position dominante, la Commission européenne et le Department of Justice aux États-Unis, ne contrôlent pas davantage ces acteurs. Bien souvent, ces agences se focalisent sur l'intérêt du consommateur et pas sur celui de l'agriculteur qui se fait essorer par les grands traders céréaliers. On voit cependant que ce raisonnement ne tient pas avec la hausse des prix.

Les plus pauvres ne réclament pas assez leurs droits

Dans un rapport qu'il vient de présenter au Conseil des droits humains de l'ONU, Olivier De Schutter analyse pourquoi la protection sociale échoue parfois à protéger justement les individus et les ménages les plus défavorisés. "L'un des problèmes est le 'non-recours aux droits', explique-t-il. Toute une série d'avantages sociaux ne sont pas utilisés par les personnes pour qui ils sont en principe garantis".

Pourquoi ? "Ces personnes en question sont mal informées, n'ont pas un bon accès à Internet, ne peuvent pas bien remplir des formulaires en ligne ou n'ont pas les documents nécessaires à fournir pour obtenir ces aides". Ce qui frappe le professeur, c'est que ce sont les personnes les plus pauvres, "celles qui auraient le plus besoin d'être aidées" qui ne réclament souvent pas ces droits. "En Belgique, une étude de 2011 estimait qu'entre 57 % et 76 % des personnes devant normalement bénéficier du revenu d'intégration sociale en étaient privées. Une étude Eurofound de 2015, démontre qu'en Europe, en moyenne, les avantages sociaux ne sont pas perçus par plus de 40 % des allocataires pressentis. Ce n'est pas marginal".

Selon lui, toutes ces "barrières" mises sur le chemin des moins favorisés sont même en train de transformer le rôle des travailleurs sociaux en "contrôleurs" plutôt que celui d'aide aux personnes. Il en appelle au monde politique. "Il ne suffit pas d'inscrire dans la loi des avantages sociaux générés, il ne suffit pas de voter des budgets pour financer les politiques sociales, encore faut-il comprendre que les personnes en pauvreté subissent des obstacles pour obtenir ces aides. Ce qui en limite leur impact".

L'une des raisons du "non-recours" de certains allocataires pressentis serait la peur des contrôles. "Il existe des familles en détresse qui sont dans la légalité, mais qui craignent de faire appel à des services sociaux car si l'enfant est considéré comme à risque, il pourrait leur être retiré. Je connais beaucoup de familles qui ont été traumatisées par les humiliations ou les reproches qu'on leur a faits et qui ne veulent plus faire appel au CPAS",conclut. M. De Schutter.