Pourquoi les montres les plus prestigieuses du monde sont suisses

"Ce que je paie, ce sont le savoir-faire, la précision et les centaines d'heures de travail..."Voici la réponse typique des propriétaires de montres suisses à la question "pourquoi choisir une montre à un tel tarif quand on peut avoir l'heure sur son smartphone ?". Objets pouvant souvent être qualifiés "de luxe" ou "de collection", à l'instar des voitures par exemple, les montres sont l'un des signes extérieurs de richesse les plus fréquents.

Et aujourd'hui, 95 % des montres vendues dans le monde qui coûtent plus de 1 000 euros sont fabriquées... en Suisse. Pourquoi donc ? La réponse est à chercher dans les livres d'Histoire.

Des bijoux aux montres serties

La fabrication de montres sur le territoire suisse commence dès le XVIe siècle. Jusqu'à cette date, la Suisse est réputée pour ses orfèvres et bijoutiers spécialisés dans la fabrication d'objets en or ou en argent destinés à l’apparat, à l'ameublement ou encore à l'art de la table. Mais Jean Calvin, pasteur français emblématique de la Réforme protestante, réfugié en Suisse pour fuir les persécutions dans son pays et recruté pour aider à la réforme de l'Église à Genève, interdit le port d'objets d'orfèvrerie et de bijoux (considérés comme accessoires de séduction superflus).

Le règlement des orfèvres de 1566 interdit explicitement par exemple la fabrication de croix, de calices et d'autres objets utilisés dans le culte catholique.

Au départ, les artisans genevois vendaient notamment des chronomètres de marine. ©Libre de droits

Les artisans genevois se tournent alors vers l'horlogerie. Ils créent des horloges, des chronomètres de marine, des montres à gousset... Et surtout, ils ont la malice d'y incruster des pierres précieuses et semi-précieuses. Grâce cette astuce, les montres échappent ainsi à la notion de bijou de Calvin. C'est le début de l'horlogerie de luxe.

D'abord à Genève

La plupart des artisans genevois et de l'arc jurassien sont des protestants, réfugiés comme Jean Calvin et connus pour leur patience et leur minutie indispensables à la fabrication de belles montres. Ce sont eux qui feront de la Suisse le véritable pays de l'horlogerie.

Le siège social de Rolex se trouve au bord du Lac Léman à Genève depuis 1914 (neuf ans après la création de la société à Londres). ©Belga Image

L'industrie horlogère suisse naît donc à Genève (Rolex, Patek Philippe...), puis s'étend à l'arc jurassien et au reste du pays. On citera des communes depuis devenues des références en matière d'horlogerie telles que Le Locle (Zenith, Tissot), La Chaux-de-Fonds (TAG Heuer), Le Brassus (Audemars Piguet, Blancpain), Bienne (Omega), Le Sentier (Jaeger-LeCoultre), L'Orient (Breguet), Saint-Imier (Longines), Schaffhausen (IWC) ou encore Grenchen (Breitling). A partir du XVIIIe siècle, ces villes produisent et exportent leurs propres produits de façon autonome, sans dépendre de Genève.

Les horlogers suisses trouvent leurs clients dans les foires organisées en Suisse et à l'étranger en y envoyant des représentants, ce qui donne immédiatement aux marques de montres suisses une dimension et une renommée internationales. L'Allemagne, l'Angleterre, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Hollande, la Belgique, la Russie ou les Etats-Unis sont de bons clients. À noter qu'à l'époque du blocus continental et de l'annexion de la Suisse décrétée par Napoléon Bonaparte en 1798 pour cinq ans, ce commerce international et la production suisses connaissent une période creuse.

Une montre sur deux

Par la suite, à partir du milieu du XIXe siècle, les Etats-Unis initient la standardisation des pièces d'horlogerie. Et l'idée séduit tout de suite chez les horlogers suisses. Des artisans continuent à produire de l'horlogerie très soignée pour les montres de luxe, tandis qu'une production mécanisée apparaît pour les montres de série et plus bas de gamme. Au fil des années, l'industrie suisse se développe donc en jouant sur ces deux tableaux des montres exceptionnelles et des montres plus abordables.

Il y a 50 ans, une montre sur deux dans le monde était fabriquée en Suisse !

Cependant, dans les années 1970, les Japonais inventent les montres à quartz moins chères, plus précises et moins compliquées à entretenir que les montres mécaniques suisses. En 1969, la manufacture japonaise Seiko dévoile la première montre à quartz.

La Seiko Quartz Astron-35SQ est la première montre-bracelet à quartz présentée en 1969. ©Libre de droits

L'industrie helvétique en pâtit énormément : c'est ce qu'on appelle "la crise du quartz". Pour rebondir face à ce nouveau coup dur, les Suisses décident alors de surfer sur la réputation de prestige qui les caractérise et décident de développer des montres de plus en plus chères... L'industrie horlogère suisse fait donc le choix de rester attachée à la technologie traditionnelle des montres mécaniques et de se spécialiser dans le marché du luxe, tandis que les entreprises asiatiques assurent l'essentiel de la production mondiale de montres après avoir introduit le mouvement à quartz et les affichages numériques.

40 millions d'euros pour une montre

En 2019, la montre-bracelet la plus sophistiquée du monde et ayant nécessité plus de 100 000 heures de travail, s'est vendue à 28,2 millions d’euros. La Grandmaster Chime 6300A-010 créée par la marque Patek Philippe était à l'époque la plus chère du monde.

La montre-bracelet suisse la plus sophistiquée du monde a nécessité plus de 100 000 heures de travail par les artisans de Patek Philippe. ©Patek Philippe

Aujourd'hui, c'est le diamantaire britannique Graff qui détient le record avec sa montre "Hallucination" : sertie de 110 carats de diamants colorés extrêmement rares, elle est proposée au tarif de 40 millions d’euros...