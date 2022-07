British Airways va annuler 800 vols supplémentaires

La compagnie aérienne britannique British Airways supprime 800 vols supplémentaires de son programme d'été. Cela devrait permettre d'éviter les annulations de vols de dernière minute en période de pénurie de personnel dans le secteur de l'aviation et de longues files d'attente dans les aéroports. Les 800 annulations supplémentaires s'ajoutent aux quelque 8 000 vols que British Airways a déjà annulés. Le programme de vols jusqu'en octobre a été réduit de 11 %.

La compagnie aérienne a annulé les vols supplémentaires après que le gouvernement britannique a décidé d'assouplir les règles relatives aux droits de décollage et d'atterrissage - les fameux créneaux horaires. En temps normal, les compagnies aériennes peuvent perdre des créneaux horaires si elles ne les utilisent pas. Grâce à l'assouplissement, ils peuvent désormais annuler des vols sans être pénalisés. Cela devrait rendre la situation plus claire pour les voyageurs pendant plus longtemps.

"L'ensemble du secteur aérien traversant la période la plus difficile de son histoire, nous devons malheureusement restreindre encore plus le nombre de vols", a déclaré un porte-parole de British Airways. "Nous sommes en contact avec les clients pour leur présenter nos excuses et leur proposer une nouvelle réservation ou un remboursement".

Dans toute l'Europe, les aéroports doivent réduire leur capacité et les compagnies aériennes annulent des vols en raison du manque de personnel. De nombreux professionnels du secteur sont partis pendant la crise du sanitaire et maintenant que la demande de transport aérien se redresse, ils peinent à pourvoir tous les postes vacants.