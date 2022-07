Catering : Comment s'adapter à la quasi-impossibilité de connaître le nombre de personnes à qui proposer un menu

Les grands acteurs du catering dont le modèle de base est de produire directement chez ses clients, dans leurs installations, n'ont pas attendu la concurrence des frigos connectés pour s'adapter aux nouveaux besoins des consommateurs. Certains testent d'ailleurs eux-mêmes de tels frigos. "Pas pour remplacer notre offre, indique Dirk Van den Steen, Marketing&Communication Manager chez ISS, mais en complément, à destination des entreprises qui travaillent 24 heures sur 24, par exemple, ou le week-end. Car le système ne fonctionne que si ce sont nos équipes sur place qui les remplissent. Avoir nos frigos nous permet aussi de savoir comment ça fonctionne, quelle est leur rentabilité…"

"Nous avons des smart fridges dans notre offre, mais la demande n'est pas très importante, indique pour sa part Hilde Eygemans, Brand&Communications Director Sodexo Belgium, qui confirme analyser ce type de service, mais également le modèle opérationnel et logistique nécessaire pour l'implémenter. "On en parle beaucoup dans la presse aussi bien professionnelle que grand public, mais dans la réalité la demande n'est pas si grande, ajoute-t-elle. Ces six derniers mois, seulement trois prospects nous ont demandé une offre pour finalement décider de garder le principe traditionnel de catering."

Si le groupe Sodexo se dit prêt à se déployer dans les frigos connectés, il s'interroge encore : buzz ou concept durable ? Dans les deux sens du terme d'ailleurs. "Si ces smart fridges ont de l'avenir, on aimerait, pour notre part, y mettre des produits ultra-frais, précise Hilde Eygemans. Mais il y a le risque que cela crée beaucoup de déchets alimentaires."

Une solution parmi d’autres

"Comme les autres acteurs du catering, nous considérons que les frigos connectés font partie de la solution de la restauration en entreprise", poursuit Dirk Van den Steen. Une solution au même titre que d'autres - telle la livraison de plats confectionnés dans des cuisines centrales, ou bien achetés auprès de fournisseurs extérieurs - qui peuvent les aider à s'adapter à la quasi-impossibilité, depuis le boom du télétravail, de connaître le nombre de personnes à qui ils vont pouvoir proposer leurs menus. "Le modèle classique avec cuisine fraîche faite sur place n'est plus tenable que dans les plus grandes entreprises." Alors qu'avant 2020, ISS Group s'inscrivait dans des sociétés de 250 personnes et plus, il lui faut désormais tabler sur minimum 400 à 600 personnes. Car, selon les jours, seulement 150 à 200 sont présentes dont la moitié se restaure auprès d'eux. "La tendance était là, mais le Covid a forcé les entreprises à changer leur modèle, très certainement dans le monde des services (banques, télécommunication…), ajoute-t-il. Au point que l'existence même de certains restaurants d'entreprise est malmenée. "Car une cuisine, ce sont des investissements mais aussi une surface à mettre à disposition", convient le porte-parole d'ISS Group.

À moins d'y attirer différemment les clients ? "Ils sont moins présents sur leur lieu de travail, mais quand ils y sont, ils dépensent davantage", renchérit celle de Sodexo Belgique. Auprès du barista présent sur plusieurs de leurs sites ou en achetant des plats à emporter pour manger… chez soi.