Le dialogue social suspendu chez BNP Paribas Fortis

Les syndicats et la direction de BNP Paribas Fortis négocient depuis un certain temps un ajustement du modèle salarial, écrit ce mardi De Tijd. En bref, la direction veut disposer d'un budget plus important pour les augmentations libres ou discrétionnaires, ce qui signifie moins d'augmentations par le biais des barèmes salariaux. Le budget libéré par l'augmentation salariale automatique plus faible devrait être consacré à l'augmentation salariale libre. De cette manière, la banque veut attirer plus facilement les jeunes employés, par exemple.

Les syndicats s'y opposent, notamment parce qu'ils craignent l'arbitraire dans les marges. Et dans le passé, des efforts ont déjà été faits dans ce sens, affirme Maarten Dedeyne, secrétaire du syndicat libéral CGSLB. La direction lie également le dossier à une deuxième partie, une nouvelle garantie d'emploi, ajoute-t-il. Cette garantie n'a donc pas été étendue par la banque.

"Les discussions sont actuellement suspendues. La proposition qui est maintenant sur la table est dans sa totalité insuffisante pour tous les syndicats", a déclaré M. Dedeyne. "Cela a conduit à une suspension des négociations. Nous devons voir comment la banque réagit maintenant, mais je pense qu'un redressement est possible." Cela pourrait être après l'été, par exemple. Il parle d'une "impasse", mais ce n'est pas le cas si toutes les portes sont définitivement fermées.

BNP Paribas Fortis n'a, de son côté, pas souhaité faire de commentaire.

Pas de licenciement collectif

Il y a une dizaine de jours, une communication interne a été effectuée auprès du personnel, dans laquelle la direction a souligné qu'il n'y a pas de projet de licenciement collectif, "bien au contraire".

Le fait que la convention collective de travail ne soit pas renouvelée signifie que certains accords antérieurs ne s'appliqueront plus automatiquement. La direction explique également que le budget global de stockage doit être utilisé de manière optimale afin que tous les employés reçoivent une rémunération conforme au marché et pour récompenser équitablement le talent, l'expertise et les efforts. C'est déjà le cas chez certains concurrents, semble-t-il.

La surcharge salariale automatique constitue actuellement un "handicap structurel" pour attirer les talents et retenir le personnel. Dans les mois à venir, la banque souhaite réfléchir à des initiatives alternatives afin de rendre "l'intention d'une rémunération basée sur le marché, équitable et motivante, dans laquelle une plus grande différenciation est possible".