Les cantines 2.0 font une entrée en force dans les entreprises

Face à une organisation du travail de plus en plus flexible, des start-up belges déploient des frigos intelligents dans les entreprises. Gus Foods, qui vient de lever 750.000 euros, est l'une d'elles.

La pandémie de coronavirus, qui n’en finit pas de rythmer le quotidien des Belges, est venue bousculer pas mal d’habitudes en vigueur dans les entreprises. La plus marquante est l’essor du télétravail. Aujourd’hui encore, rares sont les entreprises dont les espaces de travail sont occupés à 100 % par leurs employés. Et il est très probable que, à l’exception de certains secteurs (en particulier dans l’industrie), on ne reviendra pas en arrière. Désormais, la tendance de fond est à la flexibilité et à l’hybridation entre télétravail et travail en présentiel.

Cette évolution n'est pas sans effet sur les services de restauration au sein des entreprises. Celles qui, avant la crise sanitaire, disposaient de cantines – gérées, très souvent, par un des acteurs de la restauration collective – sont en train de revoir leur stratégie. Faute de rentabilité suffisante, des restaurants d'entreprise traditionnels auraient d'ores et déjà fermé leurs portes. Parallèlement, on a vu fleurir, en Belgique, plusieurs projets de frigos connectés. On peut citer Exki Fridge (que la chaîne a commencé à déployer dans des entreprises comme Belfius, mais aussi dans des hôpitaux, des gares et des aéroports) ; Frigo Loco (start-up bruxelloise qui, depuis 2020, revisite le concept des cantines grâce à des frigos intelligents proposant des plats ou des encas frais et sains) ; Tasties (jeune pousse anversoise qui notamment signé un partenariat avec Compass Group) ; Localimus (restaurant d'entreprise digital qui a complété son offre, récemment, par des frigos intelligents pour entreprises) ; ou encore SmartFridge.

Des “ex” de Delhaize aux manettes

Le dernier exemple en date est Gus Foods, un projet lancé par Pauline Geldof et Andreas De Ridder, deux anciens managers du groupe Delhaize. Cette start-up bruxelloise, qui fait partie de l’accélérateur Start it @KBC, vient de boucler une première levée de fonds de 750.000 euros afin de déployer son offre de réfrigérateurs intelligents en Belgique et au Luxembourg.

Gus Foods a déjà installé ses réfrigérateurs dans une cinquantaine d'entreprises, essentiellement à Bruxelles, et a signé une vingtaine de nouveaux contrats. "Il s'agit d'entreprises de services, tous secteurs confondus, employant plus de 50 personnes et n'ayant pas de cantines. Mais on a aussi pas mal de marques d'intérêt de plus grosses boîtes qui disposent de cantines", explique Pauline Geldof.

Les réfrigérateurs de Gus Foods sont approvisionnés en produits "frais, sains et 100 % belges". Tous les repas et les encas proposés sont issus de fournisseurs locaux et de marques belges (comme Umamido et Les Filles). Les réfrigérateurs de Gus Foods fonctionnent comme des "cantines 2.0". D'une part, le paiement se fait via une application mobile (avec QR Code). D'autre part, grâce aux données collectées par les réfrigérateurs, la start-up connaît les jours d'affluence dans chaque entreprise et les repas qui sont les plus commandés. Les réfrigérateurs sont ainsi alimentés en produits frais, en suffisance et au bon moment, tout en limitant au maximum les gaspillages.

>> Lire aussi : Comment s'adapter à la quasi-impossibilité de connaître le nombre de personnes à qui proposer un menu

De la place pour tout le monde ?

Depuis son lancement début 2021, Gus Foods dit avoir vendu quelque 30.000 repas et produits frais. ManpowerGroup, Siemens, Multipharma et Warehouses De Pauw figurent parmi les utilisateurs des réfrigérateurs intelligents de l’entreprise.

Pauline Geldof ne semble pas craindre la concurrence. "Le contenu du frigo, bien plus que la technologie, fera la différence auprès des clients, dit-elle. Il faut aussi être très bon sur le service et la logistique. Vu notre expérience dans le retail, nous pensons avoir les compétences nécessaires pour réussir".

Y aura-t-il de la place pour tous les nouveaux acteurs de ce marché des cantines 2.0 ? Pas certain. Car même si le marché belge est encore largement vierge, la maîtrise du produit et du service est loin d’être simple.