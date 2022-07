Racheté par un consortium mené par Volkswagen, Europcar devrait quitter la Bourse le 13 juillet

"Le retrait obligatoire et la radiation des actions d'Europcar Mobility Group (de la Bourse de Paris) devrait intervenir le 13 juillet 2022", indique un communiqué du consortium composé de l'allemand Volkswagen, du gestionnaire d'actifs Attestor basé à Londres et du groupe de mobilité hollandais Pon, réunis dans la holding Green Mobility.

Ces acteurs détiennent 93,62 % du capital de la cible à l'issue d'une seconde période d'acception de leur offre d'achat lancée en novembre, selon l'Autorité des marchés financiers.

En conséquence, "le consortium a demandé la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire au prix de 0,51 euro par action", soit un centime au-dessus du prix de l'offre de rachat, "et la radiation des actions de la société", selon le communiqué.

Devenir un leader dans la mobilité

"Volkswagen, Attestor et Pon Holdings partagent la même vision : faire d'Europcar Mobility Group un fournisseur de mobilité leader, intégré et agile, dont les services de mobilité flexibles et innovants seront un atout majeur", a déclaré Holger Peters, responsable de la transformation chez Volkswagen AG et Président du Conseil de surveillance d'Europcar Mobility Group.

En juillet 2021, le conseil d'administration d'Europcar avait approuvé l'offre de rachat du consortium pour une valorisation du loueur à 2,5 milliards d'euros (2,9 milliards d'euros dette comprise). Les propriétaires d'Europcar avaient eux refusé une première offre de rachat à 0,44 euro par action, qui aurait valorisé le groupe à 2,2 milliards d'euros.

Plus d'un an après avoir frôlé la faillite, Europcar est ainsi de nouveau racheté par Volkswagen, quinze ans après leur séparation en bons termes, alors que le groupe allemand souhaite se renforcer dans les services de mobilité. Volkswagen avait vendu Europcar en 2006 pour 3,32 milliards d'euros à la société française d'investissements Eurazeo.

Les conséquences de la crise sanitaire avaient conduit Eurazeo à se retirer du capital début 2021 au profit des créanciers du groupe, cinq fonds américains et britanniques, dont les new-yorkais Anchorage (propriétaire des studios MGM) et Marathon.